El pasado sábado 09 de agosto, el Centro de Salud Animal y Adopción (Dispensario) de Comodoro Rivadavia vivió un momento emotivo con la adopción de "Gorda", una perra que encontró un hogar responsable luego de esperar su oportunidad. Sin embargo, aún quedan más perros en el dispensario, esperando por una familia que les brinde amor y cuidado.

Desde el municipio, destacaron que el proceso de adopción es riguroso. “Antes de concretar la entrega, realizamos una inspección previa en el domicilio para garantizar la seguridad y el bienestar del animal.”

"Una vez aprobada, se firma un acta de entrega que incluye un compromiso de seguimiento", explicaron las autoridades.

Este protocolo busca asegurar que los animales sean recibidos en un entorno adecuado y con familias conscientes de sus necesidades.

No compres, adoptá: un acto de amor y conciencia

La historia de "Gorda" refuerza la importancia de elegir la adopción en lugar de la compra de animales. Cada año, miles de animales esperan en situación de calle o encierro, buscando una segunda oportunidad, mientras la cría comercial y la venta ilegal siguen fomentando el abandono.

Recordá que antes de adoptar un animal, es clave considerar factores como el espacio en tu casa, el tiempo disponible para su cuidado y los costos asociados a alimentación, veterinaria y vacaciones. La elección debe adaptarse a tu estilo de vida para asegurar una convivencia armoniosa.

Adoptar implica una responsabilidad a largo plazo, ya que muchos animales viven entre 14 y 18 años. Su bienestar y felicidad dependerán completamente de vos, por lo que es un compromiso que requiere dedicación durante toda su vida.

¿Por qué adoptar?

Salvás una vida : das hogar a un animal rescatado.

: das hogar a un animal rescatado. Combatís el abandono : reducís la sobrepoblación.

: reducís la sobrepoblación. Evitás la explotación: no apoyás criaderos que priorizan el lucro sobre el buen trato a los animales.

El Centro de Salud Animal o Dispensario de Comodoro reitera que adoptar es un compromiso para toda la vida e invita a los comodorenses a visitar sus instalaciones para conocer a los otros perros en espera. "Necesitamos familias responsables, dispuestas a brindarles cuidado, paciencia y un hogar definitivo", señalaron.

Para más información sobre adopciones, los interesados pueden acercarse a la Dirección de Veterinaria, ubicada en calle Pablo Ortega 2.200 del barrio Stella Maris, o comunicarse por privado al WhatsApp 2975-400388.

