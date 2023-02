"Goma eva color piel, lápices de marca y Paracetamol": la polémica lista de útiles que pidieron en un colegio

Una escuela envió una extensa lista de útiles que los chicos de un jardín necesitan para el inicio de clases. A uno de los padres le llamó la atención peculiares pedidos, como “goma eva color piel” y “lápices de marca”. El pedido desató una polémica en las redes y la maestra fue acusada de racista.

“La que volvió de vacaciones con pocas exigencias es la maestrita del jardín de la bendi”, escribió Gabriel Lucero, en su tuit donde adjunto una imagen de la extensa lista, que incluía además lápices de primera marca.

El posteo se volvió viral de inmediato en Twitter, alcanzando los 17.000 “likes”, 600 retuits y más de 1200 comentarios en donde padres, madres y hasta sus colegas se quedaron atónitos por la cantidad de útiles que enumeró en esa lista.

Aunque lo que más llamó la atención de algunos usuarios es que “en pleno 2023 pidan ‘goma eva color piel’”. Miles de personas expresaron que “era racista” exigir ese “color” a nenes tan chiquitos. “Le lavan la cabeza diciendo que el color piel es el color rosita claro”, expresó indignada una usuaria.

Aunque muchos otros se lo tomaron con humor y bromearon con que la maestra pidió toda esa cantidad para “abrirse su propia librería”. “¿El paracetamol es para drogar a los pibes mientras se pone una librería?”, consultó una joven destacando que pidieron hasta remedios.

“La maestra: ‘Vendo todo lo que no use, y las próximas vacaciones me las tomo en un “all inclusive” en Punta Cana, tomando sol, rodeada de resmas que me van a sobrar para hacer sombra. Me hago untar el Hipoglós por un par de dominicanos, y si me duele la cabeza me tomo el ibuprofeno”, bromeó otro usuario de la red social.

Por otra parte, la indignación no fue solo de los padres que tiene que desembolsar un dineral para poder comprar todos los útiles, sino también de los colegas de la docente que aseguraron que “era una exageración pedir todo eso”: “Soy docente, es feo criticar a colegas, pero por favor qué se toman antes de armar las listas??? ¡Todo eso sale como 20 mil pesos! Si todos los alumnos llevan todo eso, tienen elementos hasta 2030″, aseguró.

Algunos fueron un poco más tajantes y aseguraron que “cuando entregan semejante papiro y se lee ‘paracetamol’ es momento de buscar vacante en otro lugar. Desde el preciso momento en el que se toman la atribución de automedicar a un niño, se tienen que dar cuenta en que clase de manos dejan a sus hijos”, escribió una madre.