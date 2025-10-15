Un grave accidente laboral conmocionó este martes al barrio Santa Genoveva de Neuquén capital, cuando un obrero de 32 años cayó desde el quinto piso de una obra en construcción ubicada en la intersección de las calles Pinar y Entre Ríos. El hecho ocurrió poco antes de las 10:30 de la mañana y movilizó a efectivos de la Policía provincial, bomberos voluntarios y personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), que acudieron rápidamente al lugar.

El comisario Antonio Muñoz, de la Comisaría Primera, explicó que el trabajador realizaba tareas dentro de la fosa del ascensor, que estaba tapiada con maderas. Para poder ingresar, el hombre colocó una escalera apoyada sobre esa superficie, pero la estructura cedió debido al peso y el obrero cayó al vacío desde varios metros de altura.

Las primeras asistencias y su traslado

Según relató Muñoz, las maderas y otros elementos de la obra amortiguaron parcialmente la caída, lo que evitó consecuencias aún más trágicas. Cuando llegaron los servicios de emergencia, el hombre estaba consciente, aunque presentaba múltiples lesiones. Fue asistido en el lugar y luego trasladado de urgencia a la Clínica San Agustín, donde fue ingresado al área de terapia intensiva.

El comisario destacó el rápido accionar del personal médico y de bomberos, que permitieron estabilizar al obrero antes del traslado.

Parte médico: estado grave y lesiones múltiples

Este miércoles, fuentes policiales informaron que el trabajador continúa internado en estado grave, bajo control permanente en la Clínica San Agustín. El último parte médico oficial detalló que el hombre sufrió un traumatismo de cráneo grave, con una lesión cerebral no quirúrgica, además de lesiones en el rostro, fracturas múltiples en caja torácica y miembros, y una contusión pulmonar bilateral.

El informe también precisó que no se detectaron lesiones en el abdomen, pelvis ni cadera, aunque sí una fractura en el brazo y antebrazo derecho.