Una maestra dejó de dar clases para vender contenido erótico y generó polémica por la decisión que le implicó un cambio de vida de un día para el otro.

Se trata de Miguelina Fredes Sarasola, tiene 28 años y generó una revolución en Campana cuando publicó un video para ingresar a Gran Hermano.

“Yo dejo de dar clases porque me sentí muy presionada. Tuve problemas en dos escuelas de Campana. En una de ellas hace tres años. Fui muy hostigada, muy perseguida por las mamás que no me querían en ese momento”, detalló a TN.

Fue diputada del Frente de Todos y se postuló para entrar a Gran Hermano

La maestra, nacida en Basavilbaso, provincia de Entre Ríos, relató que debió dejar uno de los dos cargos escolares y pasar a cobrar el sueldo de uno: $50 mil por mes. “No llegaba a fin de mes”, dijo.

“Cuando yo comienzo a vender el contenido, de golpe había juntado $70 mil en tres días. En ese momento me sentí triste, no podía entender que me pagaran tan poco como docente”, sostuvo.

Esta decisión "me incentivó a seguir sacándome fotos y videos. Hasta que se hizo viral. Pero lo voy a seguir haciendo igual, porque sí, porque por más que no lo consideren bueno yo lo necesito”, agregó.

En caso de no quedar en Gran Hermano, no descartó grabar una escena porno si le llegara el ofrecimiento: “Lo que vendo es erótico, no pornográfico. Pero tengo la fantasía de grabar una porno”.