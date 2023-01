Una situación tomó por sorpresa a todos. Una joven de 19 años, aseguró que nunca tuvo relaciones sexuales, sin embargo, quedó embarazada y dijo que fue un “espíritu”.

El hecho ocurrió en Malambo, Colombia.

Según informaron medios locales, la joven explicó que: “Yo no he estado con ningún hombre, de repente dejé de menstruar y mi mamá me llevo al centro de salud a chequeo y salí embarazada”.

Respecto al “espíritu” sostuvo que no es benigno, sino que “es algún mal que me hicieron para que yo quedara embarazada”.

El tema causó controversia y muchos en redes sociales, indicaron que la joven nunca recibió educación sexual. Mientras que otras personas, se aferraron al milagro y aseguraron que fue bendecida.