“Frutas al Aula”: Neuquén refuerza la alimentación saludable en las escuelas

El gobierno de Neuquén, a través de un decreto firmado por el gobernador Rolando Figueroa y la ministra de Educación, Soledad Martínez, puso en marcha la acción “Frutas al Aula, Sabores que Educan”, que busca mejorar la oferta de refrigerios saludables en las escuelas de gestión pública.

El programa se financia con un monto de 1.065.000.000 pesos, cubre los 14 distritos escolares y se ejecuta durante todo el año, de enero a diciembre. La implementación está a cargo del Ministerio de Educación, a través de la Coordinación de Políticas Socioeducativas y Equidad, en colaboración con la Secretaría de Producción e Industria de la provincia.

Acceso a frutas frescas y producción local

La iniciativa apunta a fortalecer la entrega de alimentos frescos en las escuelas, priorizando los productos de producción local. Esto permite a los equipos de conducción escolar gestionar más fácilmente la logística y distribución, mientras se amplía la variedad y el valor nutricional de la oferta alimentaria para los estudiantes.

Despido polémico: se fue a dormir la siesta en horario laboral y lo echaron de la Municipalidad

En Argentina, la población escolar consume en promedio menos del 20% de las cantidades diarias recomendadas de frutas, debido principalmente a la dificultad de acceso por costos elevados. Este programa facilita el consumo de frutas y promueve hábitos saludables desde la infancia.

Las frutas aportan nutrientes esenciales, vitaminas, minerales y fibras, contribuyendo a la digestión, la salud cardiovascular y al fortalecimiento del sistema inmunológico de niñas, niños y adolescentes.