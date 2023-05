El reconocido cantante Alejandro Sanz preocupó a sus seguidores con un alarmante mensaje que escribió en su cuenta de Twitter.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase…”, comienza el texto que compartió en la red social del pajarito.



Y continúa: “Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”.

La gran preocupación de sus fans sobre el difícil momento que vive el cantante en medio de su gira mundial no tardó en llegar.

Alejandro Sanz se presentó en Argentina y en varios países más de América del Sur, mientras que el próximo 3 de junio debe comenzar en Pamplona el tramo español de "Sanz en vivo".

Los conciertos están previstos hasta agosto, cuando el artista madrileño regresará al continente americano para la siguiente etapa, informó Clarín.

En noviembre pasado, Sanz había expresado: "He pasado un tiempo triste, musicalmente vacío, enfadado y falto de creatividad. Entregado a la nada".