Este martes, habló con la prensa el arbitro agredido en un partido de fútbol amateur en Sarandí, Avellaneda de la provincia de Buenos Aires. En el caso, el joven agresor fue encontrado muerte de un disparo en la cabeza. Cabe señalar que iba a ser detenido por “homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo”.

Familiares del Williams Tapón, confirmaron que tenía depresión y terminó con su vida por las presiones de lo sucedido.

"Sí, es así. Mi hermano se suicidó por toda la m... que le estaban haciendo, por todo lo que lo estaban acusando, lo estamos llevando a la morgue, mi hermano se suicidó”, reveló la hermana del hombre de 24 años a TN.

EL MENSAJE DE WILLIAMS

Tapón envió un audio a su hermana y expresó conmocionado: “Gracias por todo, siempre estuviste, nunca me dejaste solo y eso lo valoro, te amo, te amo”.

"No doy más", dijo el joven que pateó a un arbitro en la cabeza, en un audio que le mandó a su familia

Luego, sostuvo dijo: “No soy fuerte, no sé qué me pasa, no soy yo” y sostuvo que “hasta acá llegué”.

“Te amo. Sé que voy a quedar como un cobarde y cagón, pero me cansé, me cansé, no doy más, discúlpenme por favor”, señaló llorando a su hermana.

QUÉ DIJO EL ARBITRO

“Es algo muy loco. En los audios solo se escucha bien que comento que yo fui a trabajar por doble jornada y por culpa de este pibe yo no pude hacer la plata que necesitaba”, dijo en diálogo con Crónica TV.

“Estoy mal por todo esto. La verdad que no quería nada de esto para nadie", agregó.

Asimismo, pidió “no saber nada más con este tema” y aseguró sentirse como “la peor m… del mundo”.

Respecto a la presunta extorsión por plata, remarcó que en los audios de WhatsApp “en ningún momento sale que si no me dan $300 lucas lo voy a denunciar.”

“¿En que cabeza cabe que casi me mata y le voy a pedir plata? la vida no tiene precio”, destacó.

Además, reveló que “solo quería unas disculpas del corazón”. Por último expresó: “Siento mucho lo que le pasó al pibe este y que se termine todo esto, ya no aguanto más”.

Línea nacional de prevención al suicidio: 0800 345 1435