BUENOS AIRES (ADNSUR) - Nicolás Fernández es arquero del Club General Belgrano que juega en la Liga Cultural de La Pampa, y se convirtió en el primer futbolista en reconocer su homosexualidad. "Ahora me gritan puto en la cancha y me doy vuelta y me río", aseguró al portal Minuto Uno.

De esta manera, Fernández oriundo de Pellegrini un pueblo que se encuentra a 114 kilómetros de Santa Rosa, La Pampa, y dónde afirma que "los gays son todos tapados, porque nadie dice nada", en un momento comenzó a estar en pareja con un chico y por los tabúes decidió alejarse dos años de su pasión. Luego de varias idas y vueltas en distintos clubes de la zona, y lesiones finalmente volvió al ruedo deportivo en el Club General Belgrano.

Por último, su familia ya lo sabía y lo aceptaban pero le quedaba el paso más difícil que era enfrentar a sus compañeros de vestuario, y cuanta que "fue en Deportivo Rivera. Estaba jodiendo con el capitán, y me sorprendió adelante de todo el plantel: ¿Y vos qué onda? ¿Te gustan los chicos o las chicas?", y Nicolás contestó claro y sin vueltas, "estuve tres años en pareja con un chico, y que si tenían un problema se lo dijeran".

Finalmente, con respecto del fútbol femenino, y en la misma línea con las declaraciones del ex jugador y dirigente argentino, Jorge Valdano, se muestra optimista y sostiene que "el fútbol femenino es mucho más abierto, y el masculino va en camino".