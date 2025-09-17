“Este gobierno tiene que parar con la crueldad y el maltrato”: Comodoro marchó contra el veto a la Ley de Financiamiento Universitario

Las universidades públicas de todo el país marchan este miércoles en contra del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, que había sido aprobada por amplia mayoría en el Congreso de la Nación. En Comodoro la movilización se inició en la sede de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) del km. 4 y se dirigió rumbo al Centro Cultural, donde se llevó a cabo el acto central.

“Este gobierno tiene que parar con la crueldad y el maltrato”, remarcó Marta Bianchi, docente de la universidad, en diálogo con ADNSUR. Sobre las acusaciones del Gobierno sobre el manejo irregular de fondos por parte de las casas de estudio, explicó: “Las estrategias para desacreditarnos están a la orden del día. Esta universidad está auditada de forma permanente. Simplemente tienen que pedir los papeles”.

Tras 10 años, anunciaron el cierre de un conocido local en Comodoro: liquidará su ropa hasta agotar stock

“Tenemos que seguir trabajando y defendiendo la educación pública para que muchas más personas sean primera generación de estudiantes universitarios”, remarcó Lidia Blanco, rectora de la UNPSJB, al frente de una movilización multitudinaria que ocupa varias cuadras.

La ley vetada por el presidente Javier Milei contempla la actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades según la inflación, la recomposición de salarios docentes y no docentes y la protección de becas, materias, investigación y extensión.

Una histórica cadena de pizzerías desembarca en Chubut por primera vez en la historia

Tras el veto, la Federación de las Universidades Nacionales (FEDUN), acompañada por CTERA, FAGDUT, CONADU, CONADU Histórica, FATUN y UDA, gremios que representan a gran parte del sistema universitario público del país, convocaron a una marcha nacional al considerarlo “un ataque directo a la educación y a la salud pública”.

En ese contexto, este miércoles la oposición logró rechazar el veto presidencial, no solo contra el financiamiento universitario, sino también en el caso de la ley que busca otorgar más recursos al Hospital Garrahan. Ambos temas deberán ser ahora tratados por el Senado. La decisión fue celebrada por los manifestantes durante la marcha realizada este miércoles en Comodoro.

EL CRONOGRAMA DEL RECORRIDO

En Comodoro Rivadavia, la movilización se concentró inicialmente en la sede universitaria en km 4. El recorrido siguió por la ruta nacional N°3, en sentido norte-sur. Luego continuó por avenida Rivadavia hasta la calle Mónaco, finalizando en el Centro Cultural, donde se realizó el acto central.

Desarticularon una red de trata en Comodoro: rescataron a 7 mujeres que “rotaban cada 15 días” desde Buenos Aires

El tránsito se vio afectado en los puntos por donde transitó la movilización, de la que participaron estudiantes y docentes, acompañados por gremios y dirigentes políticos como Juan Pablo Luque, ex intendente de Comodoro y candidato a diputado por el frente Unidos Podemos.

“Estamos marchando en defensa del futuro de nuestros jóvenes, ante un Gobierno nacional que sigue potenciando el desastre, la crueldad y la insensibilidad. Argentina siempre se caracterizó por ser un país que le dio mucha importancia a la educación pública y que las universidades permitan esa movilización ascendete que Milei quiere tirar por la borda”, afirmó el ex jefe comunal.

Conmoción: buscan el cuerpo de un futbolista comodorense desaparecido en un río de Chile

El intendente de Comodoro, Othar Macharashvili, también estuvo presente en la movilización y celebró que la Cámara de Diputados haya rechazado los vetos firmados por el presidente Milei. “La democracia logró dar vuelta el veto, con el acompañamiento de la mayoría de los legisladores de esta provincia. Con la ciudad movilizada, todos los estamentos, universitarios y no universitarios”, remarcó el jefe comunal.

MOVILIZACIÓN EN TRELEW