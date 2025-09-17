Las universidades públicas de todo el país marchan este miércoles por la tarde en contra del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, que había sido aprobada por amplia mayoría en el Congreso de la Nación. En Comodoro la movilización se inició en la sede de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) del km. 4 y se dirige rumbo al Centro Cultural, donde se llevará a cabo el acto central.

“Este gobierno tiene que parar con la crueldad y el maltrato”, remarcó Marta Bianchi, docente de la universidad, en diálogo con ADNSUR. Sobre las acusaciones del Gobierno sobre el manejo irregular de fondos por parte de las casas de estudio, explicó: “Las estrategias para desacreditarnos están a la orden del día. Esta universidad está auditada de forma permanente. Simplemente tienen que pedir los papeles”.

“Tenemos que seguir trabajando y defendiendo la educación pública para que muchas más personas sean hoy primer generación de estudiantes universitarios”, remarcó Lidia Blanco, rectora de la UNPSJB, al frente de una movilización multitudinaria que ocupa entre seis y siete cuadras.

La ley vetada por el presidente Javier Milei contemplaba la actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades según la inflación, la recomposición de salarios docentes y no docentes y la protección de becas, materias, investigación y extensión.

Tras el veto, la Federación de las Universidades Nacionales (FEDUN), acompañada por CTERA, FAGDUT, CONADU, CONADU Histórica, FATUN y UDA, gremios que representan a gran parte del sistema universitario público del país, convocaron a una marcha nacional al considerarlo “un ataque directo a la educación y a la salud pública”.

En ese contexto, este miércoles la oposición logró quórum en la Cámara de Diputados para rechazar el veto presidencial, no solo contra el financiamiento universitario, sino también en el caso de la ley que busca otorgar más recursos al Hospital Garrahan.

EL CRONOGRAMA DEL RECORRIDO

En Comodoro Rivadavia, la movilización se concentró inicialmente en la sede universitaria en km 4. El recorrido sigue por la ruta nacional N°3, en sentido norte-sur, con puntos de encuentro en el Ceret y en el momento al cruce patagónico. Luego continúa por avenida Rivadavia hasta la calle Mónaco, finalizando en el Centro Cultural, donde se llevará a cabo el acto central.

Aconsejan a los automovilistas evitar la zona, ya que el tránsito se verá afectado en los puntos por donde transite la movilización, de la que participan estudiantes y docentes, acompañados por gremios y dirigentes políticos como Juan Pablo Luque, ex intendente de Comodoro y candidato a diputado por el frente Unidos Podemos.

“Estamos marchando en defensa del futuro de nuestros jóvenes, ante un Gobierno nacional que sigue potenciando el desastre, la crueldad y la insensibilidad. Argentina siempre se caracterizó por ser un país que le dio mucha importancia a la educación pública y que las universidades permitan esa movilización ascendete que Milei quiere tirar por la borda”, afirmó el ex jefe comunal.