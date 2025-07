Graciela Guequén vive una situación difícil y busca desesperadamente una solución para su familia. Tras ser desalojada de la casa donde vivía con su su hija , que tiene discapacidad, ahora convive con su madre que padece Alzheimer, lo que genera un contexto complejo y angustiante.

“Mi situación es difícil, estoy tratando de buscar una solución porque donde yo estaba viviendo la familia nos pidieron la casa y lamentablemente esa casa quedó tirada. A raíz de eso, mi hjita está sufriendo igual, porque no tenemos un techo propio, tiene 7 añitos, tiene problemas de salud, está con médico, y a raíz de esto estamos viviendo con mi mamá, pero mi mamá tiene Alzheimer y está empeorando su situación”, señaló a ADNSUR.

La mujer sostuvo que la casa donde vivían fue prestada por su suegra quien falleció, y tras la muerte de su suegro, la familia reclamó la vivienda. “Pero esta familia, a raíz de que se murió mi suegro, vinieron a pedir la casa. Y yo a ellos le dije que yo no podía irme porque yo no tengo dónde ir con mi nenita. Y ellos me dijeron, ‘si vos no te vas, yo te saco con la policía’. Y a raíz de que ellos tenían más derecho que nosotros, me tuve que ir”.

Graciela relató que pidió un tiempo para buscar un lugar, pero sin éxito: “No era la solución, porque yo le había dicho de darme un tiempo para poder buscar un lugar, pero no encontraba, porque yo trabajo de empleada doméstica, no tengo un sueldo como corresponde, y lo que tengo que cobrar lo invierto en la casa. La familia dejó la casa tirada”.

Actualmente viven en el barrio Las Flores, en la casa de su madre, donde las condiciones no son las mejores para ellas. “La casa de mi mamá es amplia, pero no se puede estar con ella ante este problema grave y a veces no sé cómo controlarla a ella. No quería ir a dormir a su cama, compartimos la pieza con ella, al tener mi mamá esta enfermedad se descontrola mucho y mi hija se pone mal, baja sus defensas”.

Con respecto a los ingresos, Graciela explica que la pensión de su hija está destinada a sus tratamientos médicos: “Mi nenita tiene su sueldito de pensión, pero ese sueldito se lo usamos en ella, en los médicos que la asisten. Y de ahí yo estoy trabajando empleada doméstica, pero un sueldo que no alcanza”.

Desde el nacimiento de su hija, están anotados en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), pero no reciben respuestas: “En tanto, sostuvo que desde que nació su hija que están anotados en el IPV, desde ese tiempo ‘estamos insistiendo con mi esposo y no hay novedad’”.

“Mi esposo lo planteó, pero nosotros estamos pidiendo que nos ayuden, porque la nena está con problemas, mi mamá está con este problema tan fuerte”.

La convivencia es muy difícil y Graciela mostró preocupación por la salud de su hija: “Venimos de casa en casa. Tuvimos que venir acá con mi mamá y ya queremos tener un lugar, y no podemos encontrar una solución. Yo tengo miedo que a mi nena le agarre algo por esto que está pasando acá con mi mamá”.

“A mí me da miedo porque mi mamá se pone mal y la nena lo está viendo todo, y cada vez retrocede, porque la ve a mi mamá y se pone mal ella”, expresó angustiada.

Además, Graciela pidió ayuda para cuidar a su madre: “Pido ayuda con mi mamá, que me ayuden un poco, yo vivo por dentro de la casa las 24 horas con ella, y por ahí tengo que descuidar a mi nena para atender a mi mamá. Se me hace muy difícil con vivir con ella acá”.

Aquellas personas que deseen contactarse con Graciela o colaborar de alguna manera con ella, pueden contactarse al siguiente número: 2974 26‑2738