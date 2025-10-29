En las últimas horas, el huracán Melissa tocó tierra en Jamaica con ráfagas de hasta 300 km/h, generando pánico entre la población. Hasta ahora, se han registrado nueve personas fallecidas.

Dos turistas argentinas que se encuentran de vacaciones en un hotel de Montego Bay, en la costa norte, relataron la situación que están viviendo por el paso del ciclón. “Estamos encerradas en el baño y las alarmas no dejan de sonar. Ahora es la peor parte”, dijo Verónica en diálogo con TN.

Melissa alcanzó la categoría 5, el nivel máximo según la escala Saffir-Simpson, aunque con el transcurso de las horas la tormenta perdió fuerza y descendió a categoría 4. Además de los fuertes vientos, se registraron lluvias intensas y marejadas, que podrían causar inundaciones y daños graves.

“Anoche llovía y había viento, pero de madrugada se empezaron a escuchar los golpes en las puertas”, sumó la joven, quien indicó que a las 14:00 comenzaron a sonar las alarmas de alerta. “Desde ayer estamos en confinamiento absoluto y en cuanto esto pase, nos avisarán cuándo podremos salir, porque tienen que hacer el recuento de personas”, aclaró.

“Hace un ratito cuando el huracán empezó a levantar más potencia, empezamos a sentir los golpes en la puerta y le tuvimos que poner algo atrás para sostenerla, por eso nos tuvimos que encerrar al baño”, contó Florencia.

Entre las medidas de seguridad, en el hotel en donde se hospedan, les recomendaron colocar colchones y sillones contra las ventanas y puertas mientras pase el ciclón. Según informaron las autoridades, esta es la primera vez que un huracán de esta magnitud impacta en la isla.

“Nos dieron provisiones para estar estos días y nos sugirieron guardar batería en el celular por si se corta la luz. Todavía nos quedan un par de horas de la peor parte, pero esperemos que calme pronto”, concluyó Verónica.

Hasta el momento, hay alrededor de 6000 personas refugiadas por la tormenta, según informó el ministro de Gobierno Local de Jamaica, Desmond McKenzie, en una conferencia de prensa.

Además, indicó que se espera la evacuación de al menos 50.000 personas más. “Este no es momento de ser valientes. No apuesten contra Melissa, es una apuesta que no podemos ganar”, dijo el funcionario.