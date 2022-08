Viviana Canosa salió al cruce y le puso fin a su ciclo a su programa Viviana con Vos luego de que el canal A24 no le habrían permitido emitir un informe crítico al nuevo miembro del gabinete nacional, Sergio Massa.

“Se fue Viviana Canosa del canal. No la dejaron poner un informe crítico sobre Sergio Massa. Ella asegura que fue orden directa de Daniel Vila”, había publicado Jorge Rial, un antiguo enemigo de la periodista.

Sin embargo, la conductora decidió romper el silencio tras el comunicado de la emisora televisiva y no dejó dudas sobre su postura.

"Esta noche ha terminado nuestro ciclo #Vivianaconvos por A24. Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica", inició.

"Se fue del canal": Viviana Canosa se enojó porque no la dejaron exponer un informe "crítico" sobre Sergio Massa

"Creemos también que defender instituciones y personas, son asuntos distintos. Tambien tenemos con el canal una diferencia respecto de la noción de violencia. A nuestro criterio, lo que genera la violencia es la pobreza, la indigencia, la desocupación, la inflación y todos los desastres que nos ahorraremos mencionar. No somos ingenuos. Sabemos que la comunicación amplifica e influye. Pero no confundimos el problema con el sintoma. No son lo mismo.", agregó.

"Nuestro compromiso es con los hechos y con la verdad. Nuestras opiniones y línea editorial son meramente nuestras, y siempre hemos estado dispuestos a asumir los costos de defenderlas", añadió.

A su vez, agradeció a A24 "por darnos pantalla durante un año y medio. Y a todos los trabajadores del canal por la calidad de su trabajo y su cariño".

Viviana Canosa y una fuerte propuesta a Máximo Kirchner: "Vende tus millones de dólares a 140 pesos"

"Podemos estar acertados o equivocados. Pero siempre libres y dignos. Gracias a ustedes por acompañarnos cada noche", cerró Canosa.