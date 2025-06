Adolfo Castro, el vecino de Comodoro que fue atacado por dos perros dogo en un predio cercano a su casa, relató el dramático momento que vivió y cómo terminó internado con múltiples heridas. A pesar de la gravedad de las lesiones, insiste en que no quiere que sacrifiquen a los animales, pero sí exige que se tomen medidas urgentes para evitar que vuelva a ocurrir algo similar.

“Estaba yendo a comprar caminando porque se me había roto el auto. Iba por la calle y de golpe me salieron al cruce dos perros. Me atacaron de una. No hubo forma de pararlos”, contó el vecino en diálogo con ADNSUR.

La agresión fue tan repentina que cayó al piso y tuvo que luchar cuerpo a cuerpo para quitárselos de encima. “A uno lo agarré del hocico y le pegaba con lo que podía en los ojos para sacármelo. Ahí me soltó, pero ya me habían lastimado todo”, recordó.

El episodio sucedió en la zona del Km 8, en un predio donde funciona un club de fútbol infantil. El vecino relató que el responsable del lugar estaba allí con los chicos en ese momento. “A veces los perros están atados, pero otras veces andan sueltos. El perro más grande venía desde la calle y el otro salió del terreno. No hay control”, explicó.

Su mayor preocupación es que estos ataques podrían terminar en tragedia si la víctima fuera un niño. “Si agarra una criatura, literalmente la mata. Esos perros van directo a la yugular”, advirtió.

El hombre fue auxiliado por una mujer que pasaba en auto y se ofreció a llevarlo a su casa para que pudiera cambiarse la ropa, que había quedado destruida. “Después me llevaron al hospital Alvear. Ahí me atendieron y me hicieron 40 puntos por todas las heridas”, contó.

Las lesiones más importantes las sufrió en el antebrazo, los dedos y la rodilla derecha. “Tengo cortes en los brazos y en los dedos por haberme defendido. La rodilla quedó muy mal, llena de tajos”, detalló.

A pesar del dolor y la violencia del ataque, el vecino dejó en claro que no busca que los perros sean sacrificados. “No quiero que los maten. Los perros no tienen la culpa. La culpa es del dueño”, aseguró.

También subrayó que esos animales estaban en malas condiciones y que razas como el dogo, si se las maltrata o encierra sin cuidado, pueden volverse peligrosas. “El dogo no es agresivo, pero cuando se lo maltrata o se lo tiene en malas condiciones, sí puede atacar”, explicó.

El dueño de los perros se comunicó con él, pero el vecino decidió no llegar a ningún acuerdo informal. “Con él no puedo arreglar nada. Esto lo voy a hacer legalmente. Estoy hablando con un abogado y ya voy a hacer la denuncia”, afirmó con firmeza.

Su decisión es clara: “No me voy a quedar de brazos cruzados. Hoy fui yo, pero mañana puede ser un chico. Y esos perros van a terminar matando a alguien”.

En su relato, el vecino insistió en que lo que más quiere es que se tomen medidas para que los animales no vuelvan a quedar sueltos y evitar así otro ataque. “Yo no quiero que sacrifiquen a los perros. Lo que quiero es que los cuiden y que los tengan bien. Ya hicieron bastante daño, pero los responsables son los dueños, no los animales”, sostuvo.

El ataque ocurrió en una zona donde hay tránsito constante de peatones, chicos que van a la escuela y vecinos que pasan a diario. “Yo vivo a tres cuadras de ahí. Todo el mundo pasa por esa calle. Esto no puede seguir así”, dijo finalmente.