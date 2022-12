El pasado domingo, 18 de diciembre, ocurrieron hechos de vandalismo en una capilla de Chubut.

Según informó EQS notas, se dio en la capilla de La Virgen del Lago -creada en 1957- en Villa Futalaufquen, que se encuentra dentro del Parque Nacional Los Alerces.

Los daños se produjeron durante la celebración de la final de la Copa Mundial de Qatar entre Argentina y Francia.

Un hombre fue quien alertó a las autoridades de la capilla, sobre los destrozos que habían en el edificio.

Se vio afectada el acceso principal, las ventanas laterales y una cabaña que utilizan los sacerdotes que van al lugar. Además, hubo pintadas que decían "espiritualidad en resistencia, Marichiweu”.

Por otra parte, Hernán Colomb, intendente del Parque Nacional Los Alerces, indicó que los sacerdotes realizaron una denuncia ante Gendarmería. Asimismo, explicó que no cree que esta acción este vinculada al conflicto mapuche en la zona.

La palabra de un sacerdote de Esquel

El Padre Pedro, quien se encuentra cargo de la capilla, dijo que “esas cosas no corresponden, es algo tan bajo, y estoy muy dolido”.

“Se aprovechó el momento en que todos estaban pendientes del partido, no había nadie en el lugar, fue pintado todo el frente, los costados y atrás, también marcaron la vivienda que tenemos atrás de la capilla”, dijo lamentándose.

Además, "me cuesta entender esto, es algo inconcebible”. Por su parte, dio indicios de que no fue un hecho aislado. “Hace un par de años destruyeron un cristo, derrumbaron todo, también quemaron un puente y ahora por esa zona no se puede transitar”, agregó.

Por último, mencionó que "hay que esperar que actúe la justicia. El Estado que no hace mucho en este campo, y eso es algo muy doloroso, pasa el tiempo y es como si nada hubiera pasado".