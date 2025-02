La respuesta a Jones Huala, el referente de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) que negó estar vinculado a los incendios que arrasan con los bosques en la cordillera, no tardó en llegar.

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres publicó un video en el que se ve al activista reenvidicar los atentados incendiarios, asegurar que está dispuesto a prender fuego en forma de protesta y afirmar que “esa es la mayor poesía”.

“Acá podemos ver a Jones Huala mostrándose como lo que realmente es: un delincuente, un chanta y un terrorista. Un miserable con delirios revolucionarios de café. Un delirante que no representa ninguna causa justa, y encima llama al levantamiento en armas, desconociendo al Estado Argentino y reivindicando atentados que se cobraron ya una vida, y que provocaron que más de 170 familias de nuestra Cordillera lo perdieran todo”, afirmó Torres en un texto que acompañó el video.

Por otro lado, el gobernador sostuvo: “Lo advertimos antes y lo repetimos ahora: este Gobierno no va avalar ningún llamado a la violencia, y no vamos a permitir que nadie intente intimidarnos, amenazando y poniendo en riesgo la vida de los chubutenses”.

Torres cerró con un mensaje directo al referente de la RAM: “Y a vos, Jones Huala, te lo digo bien claro: no representás ninguna causa, no te respalda ninguna comunidad Mapuche Tehuelche y los únicos que te siguen son los delincuentes y delirantes como vos. No te tenemos miedo y te vamos a caer con todo el peso de la ley”.

EL POLÉMICO MENSAJE DE JONES HUALA

El video publicado por Torres muestra a Jones Huala en una silla, micrófono en mano, hablando frente a un grupo de gente. “Nosotros reivindicamos los sabotajes, y yo particularmente, como miembro de una organización político militar, reivindico los atentados incendiarios y los sabotajes a la infraestructura del sistema capitalista, de las trasnacionales, de los terratenientes”, afirmá el miembro de la RAM.

Luego agrega: “Aquellas personas que nos hemos jugado la vida durante muchos años, ponemos el pecho y estamos dispuestos a quemar pólvora, a largar plomo, a prender fuego lo que destruye esos árboles, esos pajaritos, esas flores, eso que atenta contra el viento, contra las montañas, contra la naturaleza, contra la tierra que nos heredaron nuestros antepasados y nuestra vida como pueblo mapuche. Para mí esa es la mayor poesía".

Por último, concluye: “No tengo por qué perdirle permiso a ningún poderoso para recuperar un pedazo de tierra”.