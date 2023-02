"Es uno de los peores momentos de mi vida": el Dipy preocupó a sus seguidores con un misterioso mensaje

El cantante de cumbia posteó un mensaje en Instagram, para contar que estará alejado de las redes sociales por un tiempo. Algunas de sus declaraciones generaron cierta preocupación entre sus fanáticos y encendieron sus alarmas. “Estoy pasando uno de los peores momentos que viví”, declaró el mediático.

En horas de la mañana del lunes, el músico publicó una placa negra en la que anunciaba su distanciamiento de Instagram. “Hola a todos. No estoy pasando un buen momento en mi vida, así que por un tiempo me alejo de las redes. Gracias a los que me quieren y los que no, también”.

Acto seguido, explicó que es probable que suba alguna que otra historia relacionada con su trabajo y no mucho más que eso. “Hoy estoy pasando uno de los peores momentos que viví. Sé qué hay muchos que me quieren un montón y un montón que no. La verdad, les agradezco a todos por igual. Mal que mal siempre estuvieron”.

“No están fácil de este lado. Me duelen cosas como a todos, sufro como todos y tengo mis peores momentos como todos. Hoy estoy en uno de esos momentos”, admitió. Y agregó a modo de cierre: “Gracias a los que me quieren y a los que no también. Puteándome o queriéndome siempre estuvieron. Pero a veces es fuerte el dolor que siento con tantas cosas que me pasan que no la puedo pilotear. Gracias a todos…”.

Aunque El Dipy intentó avisar de su alejamiento temporal de las redes para no preocupar a sus fanáticos, lo cierto es que algunas de sus frases generaron incertidumbre y temor entre sus más de 400 mil seguidores de Instagram.

Por este motivo, muchos decidieron expresarle su cariño y aliento. “Los peores momentos te hacen crecer, madurar y te fortalecen. Si alejarte de las redes por un tiempo es positivo, hacelo”, “Arriba Dipy, espero puedas salir adelante, que el país necesita gente como vos”, “Se respeta el silencio”, “Mucha fe y mucha fuerza. Si darte este tiempo es positivo, entonces adelante. Es entendible, sos famoso, pero también sos un ser humano y tenés sentimientos. (...) Que no decaiga, abrazo gigante, que vuelvas pronto”, fueron algunos de los comentarios.