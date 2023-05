"Es un robo": Filtró cuánto sale el viaje de egresados a Bariloche y generó polémica en las redes

El viaje de egresados a Bariloche, que solía ser uno de los momentos más esperados por los estudiantes en Argentina, ha perdido popularidad en los últimos años.

La situación económica del país y la pandemia han sido factores que han afectado esta tradición para los jóvenes. La falta de contacto diario entre compañeros ha reducido el nivel de unión en los cursos.

En este contexto, Manu, un padre joven, publicó en Twitter el costo que tendrá que cubrir para que su hija viaje con sus compañeros. “Pregunta para gente normal y no para gente que piensa que todo el mundo vive como ellos. Me llegó el precio del viaje de egresados de mi hija, 7 noches en Bariloche, casi 800 mil pesos. ¿Les parece razonable? A mí me parece un robo”, lanzó

Inmediatamente, comenzó un debate en la sección de comentarios. Un usuario afirmó: “Por US$1600 -($800.000)- de hoy, se puede viajar al Caribe por una semana. Lo que ocurre es que se aprovechan de la emoción que implica para un adolescente y te matan con el precio”.

Pudo ser una tragedia: una pareja registró la peligrosa maniobra de un camionero en la Ruta 40

“Siempre estuvo US$ 1000 el viaje, así que me parece caro, pero como se espera que el dólar siga subiendo, no sabría decirte. Laburo en turismo hace 12 años, Argentina está imposible para definir precios. Más vale irse a Porto Seguro”, comentó Denise.

“¿Y porqué US$1000?, el 100% de los costos de las empresas es en pesos: hoteles, comidas, combustible, sueldos. Es Bariloche, Republica Argentina, no es los Alpes suizos”, respondió Manu en relación a un debate sobre la dolarización de los precios en la Patagonia.

"Cannawine": cosecharon la primera variedad de cannabis medicinal producida por el INTA en la Patagonia

“El sur argentino ya no es para que vayan argentinos, apuntan a dólares, euros. La gente paga en cualquier moneda allá, lo q menos se ve son pesos, una locura. Todo dolarizado allá. A ellos les sale tan barato y a nosotros tan caro q no lo vale.. apunten a otro destino!”. cerró otro usuario.