Este lunes, allanaron la casa y detuvieron a Marcelo Coguzza -productor de Gran Hermano y ex ganador de la primera edición del reality show- debido a una causa de corrupción de menores.

En este sentido, Tamara Paganini ex compañera en el Gran Hermano 2001, habló con Intrusos. Sin embargo, se mostró sorprendida, por lo ocurrido.

“Me acaba de llamar el productor Nahuel preguntándome sobre Marcelo. Estaba desinformadísima, no sé bien de qué lo acusa", comenzó diciendo.

Luego de esto, Florencia de la V, conductora del programa la puso al tanto y Paganini, aún asombrada dijo: “¿Marcelo Corazza trata de personas? No me cierra”.

Además, agregó: “Espero que sea un error, creo muy dentro mío que es un error, siempre dicen que se trata de un perejil”.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

“Tengo mi mano en la frente porque no puedo creer lo que están diciendo. Yo lo conozco a Marcelo y es un ser impoluto, bueno como el pan. Es el hermano que todos quisieran tener”, reveló, tras ir conociendo detalles de los periodistas.

Respecto a su rol en la actual edición de Gran Hermano, Paganini explicó que Coguzza “es productor de varios programas, lo van corriendo de las producciones que lo necesitan”.

La personalidad del acusado

La actriz , describió al productor como “súper familiero, amiguero, simpático, extrovertido hasta cierto punto. Por su trabajo en Gran Hermano tienen que acompañar a los chicos cuando salen de la casa a la noche, pero si fuera por él se quedaría en su casa”.

"No se hizo millonario, no es millonario, no tira plata para el techo. Sí tiene una vida cómoda”, dijo , tras ser consultada sobre el pasar económico de Coguzza.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

Por último, indicó que en el caso de que su ex compañero sea encontrado culpable, "lloraría mucho. Me largaría a llorar porque yo lo adoro y no puedo imaginar que hiciera algo así”.