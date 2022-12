A tan solo unos días de la final de la Copa del Mundo, los hinchas argentinos se aferran a cualquier rito que permita cumplir el sueño de ser campeones del mundo.

Ahora se viralizó una vieja entrevista a Diego Maradona en un programa de Alejandro Fantino, en el que se observa en la escenografía la fecha del 18 de diciembre (el día previsto para la final de Qatar 2022) y el zócalo dice: "Nuestro regalo de fin de año".

En aquel programa de Mar de Fondo, emitido por TyC Sports, Diego irrumpió en escena al enterarse de que el entrevistado ese día era su amigo Ariel Ortega. La emisión es del año 2004, cuando el astro argentino se había repuesto de uno de sus tantos problemas de salud.

El periodista Marcelo Palacios, compinche de Diego por esos días, contó cómo fue que Diego decidió sorprender a Ariel Ortega, que había sido invitado tras consagrarse campeón con Newell's: "Diego me preguntó «¿Quién va esta noche?», yo le dije Orteguita y él me respondió «vamos a darle una sorpresa». Después me dijo «mejor no, porque si voy yo le voy a robar protagonismo y hoy el importante es él»". Sin embargo, Maradona cambió de decisión y fue a sorprender al Burrito.

Pocos meses antes, Maradona había estado al borde la muerte. Diego estuvo internado en la Clínica y Maternidad Suizo Argentina, donde había sido atendido por una insuficiencia respiratoria. El 9 de mayo de 2004, el astro era ingresado en un centro de Castelar porque sufría una excitación psicomotriz generada por el síndrome de abstinencia. Al poco tiempo, estaba en la TV disfrutando con sus amigos y preanunciando que un 18 de diciembre podría ser un día de alegría. Como suelen expresar en las redes, elijo creer.