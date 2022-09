Hace ya más de un año, Susana Giménez decidió viajar hacia Punta del Este y cuando se estaba por subir a su vuelo privado se encontró con que el piloto del avión era Antonio Laje.

“Vine a llevarte”, se lo escucha decir al periodista en un video publicado por la Diva, Luego de la viralización de la grabación, Laje brindó detalles de su encuentro con la exvedette y remarcó: “Ella es un encanto. Yo no cuento...Le mando un beso enorme, un placer”.

“Rescato su sencillez y humildad. Es la persona más famosa de Argentina y de la región, re conocida y es tan genia”, aseguró.

A partir de ese entonces, ambos se muestran muy cercanos y más aún cuando Susana llega al país.

"Gracias Antonio. ¡Chau, mi amor, gracias!”, le gritó la diva en medio de la nota. “Es espectacular. Así como la ves, así es. Re tranquila. Viajaron dos personas más, debe ser la secretaria. Los vuelos habituales”, relató el periodista sobre su vínculo con la conductora.

“Sale de que estábamos en Migraciones, Susana saludaba y la paraban permanentemente habla, charla, es muy amable y la secretaria me mira y pone cara de sorpresa, yo con barbijo y no reconozco a nadie, la codea a Susana y le dice ¿sabés quién es? Antonio Laje, entonces ella me mira y me dice ¿Venís a Punta del Este? Pensaba que era pasajero y le dije, ‘Sí, vengo a llevarte’”, relató luego de ser interrogado acerca del tema.