A pocos días de la primera audiencia de mediación con Camila Homs, Rodrigo de Paul dio detalles de la falta de acuerdo con su ex, madre de sus hijos Francesca y Bautista.

A de Paul le consultaron por de la disputa económica con Homs, quien además de reclamar la cuota alimentaria de sus hijos, le pidió un resarcimiento económico por los 12 años juntos.

“Lo que está pidiendo es medio saladito”, respondió el futbolista de la Selección Argentina sobre el tema que generó polémica tras los dichos de su expareja.

Homs había señalado que el conflicto entre ambos "es una compensación económica, además de la cuota alimentaria que le corresponde a mis hijos. No le quiero sacar nada que yo considere que no me corresponda. Tampoco le estoy pidiendo nada que él no me pueda dar. Solo le estoy pidiendo lo que considero que sirve para verme bien el día de mañana, para no pensar que podría terminar durmiendo abajo de un puente, ¿entendés?", detalló.

Tras estas declaraciones, en Socios del Espectáculo revelaron qué dijo Rodrigo de Paul sobre la demanda millonaria de Camila Homs en medio de los escándalos.

"Es mucho lo que pide. No llegamos a nada. Esto sigue", culminó.