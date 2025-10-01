“Es la inversión privada más importante en la historia de Comodoro”, afirmó Torres en la inauguración del nuevo centro de salud

La apertura del edificio que integra los servicios de Cardiovascular y Nephron en Comodoro Rivadavia no solo marca un hito en infraestructura médica: también se convirtió en una declaración de confianza hacia la ciudad y la región.

En la ceremonia de inauguración, el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, y el intendente Othar Macharashvili resaltaron el impacto económico, sanitario y social que implica esta apuesta.

Con un discurso cargado de énfasis en la identidad patagónica, Torres afirmó que este nuevo centro representa “la inversión privada más importante en la historia de Comodoro”. Para el mandatario provincial, la magnitud del proyecto excede lo edilicio: “Estamos acompañando a familias que invierten y reinvierten en la ciudad, generando un efecto derrame de energía y dinamismo económico para toda la provincia”.

Torres destacó la doble dimensión de la obra. Por un lado, el beneficio inmediato en el sistema sanitario: “Podemos estar orgullosos de tener una salud de primer nivel como esta, que además descomprime a la matriz pública”. Por otro, la generación de trabajo en un contexto complejo: “En Grupo Amanus hay más de mil personas trabajando de manera permanente. Eso es empleo genuino y sostenido en el tiempo”.

El gobernador recordó también que “cualquier inversión en este momento es doblemente meritoria” y valoró el ejemplo de colaboración entre lo público y lo privado: “Siempre que necesitamos trabajar en alguna estrategia sanitaria, la familia Seleme está dispuesta a colaborar. Eso habla de compromiso con la comunidad”.

Un mensaje de unidad política

En su discurso, Torres subrayó además la importancia de mostrar unidad frente a los desafíos: “Esto también es esperanza: ver a la comunidad reunida, al intendente y al gobernador de distintos signos políticos trabajando juntos. Es un mensaje muy sano para las futuras generaciones”.

La obra, señaló, es comparable con los proyectos de infraestructura más relevantes de la provincia: “Como la apertura de sobres para la Ruta 3, que se esperaba hace años, inaugurar una clínica de esta magnitud en Comodoro nos llena de orgullo. Es una de las más importantes de la Patagonia”.

“Un orgullo para Comodoro”

El intendente Othar Macharashvili acompañó la mirada de Torres y definió la inauguración como “un orgullo para Comodoro”. Remarcó la continuidad del crecimiento de la red de salud privada: “El año pasado inauguraron en Kilómetro 3, este año este edificio, y el próximo se viene el gran desafío de la Costanera. Vamos a darles una mano para que lo tengan listo lo antes posible porque es un orgullo tener dirigentes ciudadanos que apuestan e invierten acá”.

Macharashvili también puso en perspectiva la magnitud de la inversión: “Hoy veíamos la represa de Santa Cruz, que generará 120 o 150 puestos de trabajo. En esta clínica hay 150 personas trabajando, y eso hay que visibilizarlo. Este centro demuestra que la salud también es desarrollo”.

Una apuesta a futuro

El nuevo e dificio de 1.000 metros cuadrados integra cardiología y nefrología con tecnología de última generación, consultorios de especialidad y 26 puestos de diálisis . Pero más allá de las cifras, tanto el gobernador como el intendente coincidieron en que se trata de un símbolo: un modelo de salud de alta complejidad que se queda en la Patagonia y que posiciona a Comodoro como un polo de referencia.

En palabras de Torres, la obra deja un mensaje claro: “Hay familias que ante la disyuntiva de mirar para otro lado, eligen quedarse, invertir y apostar por nuestra provincia. Eso es lo que nos enorgullece y nos compromete a acompañar cada uno de estos proyectos”.