"Es horrible vivir así": Diego Brancatelli contó que atraviesa un momento muy difícil de salud

A principio de año, Diego Brancatelli fue operado de urgencia por tres hernias de disco, y fue medicado con morfina por sus fuertes dolores. Le hicieron el tratamiento correspondiente pero hace algunas horas publicó una foto que preocupó a sus seguidores.

“Otra vez las hernias, otra vez las pesadillas”, dijo el periodista con una foto en el hospital.

Este viernes se realizó una resonancia magnética y aguarda los resultados para evitar una nueva operación.

“Estoy tratando de evitar la operación. Por ahora vengo zafando, pero es horrible vivir así. Me hice un bloqueo hace 3 meses y parece que el efecto está pasando. Tengo que seguir trabajando y ver cómo sigo. Son un montón de indicaciones a seguir, para como te dije, evitar el cuchillo”, expresó Diego, preocupado por su estado de salud.

A su vez, reconoció que son días difíciles porque continuamente está con dolor y no le permite hacer casi ninguna actividad. “Es horrible”, advirtió. Y contó que está tomando medicamentos fuertes para poder controlar el dolor: “Ahora tuve que volver a tomar Tramadol, que es un derivado de la morfina, porque esto no me permite vivir tranquilo. Me duele de manera constante. Para sentarme, para todo”.