En el marco de la Semana Santa 2025, Argentina se prepara para disfrutar de un fin de semana largo que abarcará desde el jueves 17 hasta el domingo 20 de abril. Este período incluye tanto días feriados como no laborables, lo que genera algunas dudas sobre cómo se aplican estas normas laborales.

La combinación del Jueves Santo y el Viernes Santo permite a muchas personas disfrutar de cuatro días, siempre que el empleador permita no trabajar el jueves.

FERIADO Y DÍA NO LABORABLE EN SEMANA SANTA 2025

Aunque no es un feriado nacional, el Jueves Santo (17 de abril) se considera un día no laborable. En este caso, el empleador decide si se trabaja o no. Si el empleado trabaja, recibirá su salario simple. Esto significa que, a diferencia de los feriados nacionales, no hay obligación de pagar el doble por trabajar en este día.

Por su parte, Viernes Santo (18 de abril) es un feriado nacional inamovible en Argentina. Según la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), los empleados que trabajen en este día deben recibir el doble de su salario habitual.

El artículo 181 de la normativa establece que los empleados que no trabajen recibirán el salario correspondiente al día, mientras que aquellos que sí lo hagan deberán cobrar el equivalente a dos jornadas laborales.

Calendario de Feriados 2025

El calendario de feriados nacionales para 2025 incluye las siguientes fechas:

18 de abril: Viernes Santo.

Viernes Santo. 1° de mayo: Día del Trabajador.

Día del Trabajador. 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Día de la Revolución de Mayo. 20 de junio: Día de la Bandera / Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.

Día de la Bandera / Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano. 9 de julio: Día de la Independencia.

Día de la Independencia. 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín. 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Día de la Inmaculada Concepción de María. 25 de diciembre: Navidad.

Además, hay feriados trasladables que se ajustan para evitar coincidir con días de semana poco convenientes:

Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes: Pasa del martes 17 al lunes 16 de junio.

Pasa del martes 17 al lunes 16 de junio. Día de la Diversidad Cultural: 12 de octubre.

12 de octubre. Día de la Soberanía Nacional: Pasa del jueves 20 al lunes 24 de noviembre.

Días No Laborables Turísticos

El calendario también incluye días no laborables turísticos, que son:

Jueves 17 de abril: Jueves Santo.

Viernes 2 de mayo: Día no laborable turístico.

Viernes 15 de agosto: Día no laborable turístico.

Viernes 21 de noviembre: Día no laborable turístico.

Fines de Semana Largos en 2025

Además de la Semana Santa, hay varios fines de semana largos programados para el año:

Semana Santa: Jueves 17, viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de abril (4 días).

Jueves 17, viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de abril (4 días). Día del Trabajador: Jueves 1, viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de mayo (4 días).

Jueves 1, viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de mayo (4 días). Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes: Sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de junio (3 días).

Sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de junio (3 días). Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín: Viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de agosto (3 días).

Viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de agosto (3 días). Día de la Soberanía Nacional: Sábado 23, domingo 24 y lunes 24 de noviembre (3 días).

Sábado 23, domingo 24 y lunes 24 de noviembre (3 días). Día de la Inmaculada Concepción de María: Sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre (3 días).

Diferencia entre Feriados y Días No Laborables

Los feriados nacionales, como el Viernes Santo, obligan a pagar el doble a los empleados que trabajen. Por otro lado, los días no laborables, como el Jueves Santo, permiten al empleador decidir si se trabaja, y en caso de hacerlo, el salario es simple. Esta distinción es crucial para entender cómo se aplican las normas laborales durante estos días especiales.