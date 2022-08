“Canta Conmigo Ahora”, el nuevo programa de Marcelo Tinelli, sigue dando que hablar. A diferencia de otros formatos, el reality show tiene la particularidad de que reune a 100 jurados, muchos de los cuáles son grandes artistas nacionales e internacionales.

En la edición de este pasado miércoles, Cristian Castro protagonizó un divertido cruce con una participante, luego de que la joven le haya dicho un piropo.

“Estas muy fachero, mi color preferido. Ese color me puede”, le dijo la joven al cantante. Ni lento ni perezoso, Castro le respondió sin pelos en la lengua: “A mi me gusta porque está castigadora, la chica me gusta mucho”.

Posteriormente Tinelli le preguntó si le gustaba ser castigado. “Siento ese look que me castiga. La idea de la mujer es que te castigue. La chica me va a castigar a besos”, contestó el cantante.

"Con el gas, tenemos una oportunidad histórica y única como país" dijo el Presidente Alberto Fernández

La escena no pasó desapercibida y sus dichos se hicieron virales en las redes sociales.