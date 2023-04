El pasado 5 de abril se estrenó en la plataforma de streaming, Star +, un documental llamado “Amén, Francisco responde”. El mismo trata sobre el Papa Francisco y una charla junto a 10 jóvenes, sobre temas del mundo actual.

En el marco de este encuentro, participó una joven feminista y católica argentina, llamada Milagros Acosta. Tiene 23 años, nació en la localidad de Los Juries pero vive en la ciudad de Santiago del Estero. Además, es profesora de Nivel Inicial, trabaja en un comercio, es catequista, feminista e integra Enredades, el espacio para jóvenes de la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).

En este sentido, la mujer, habló de su conversación con el sumo pontífice y además reveló que le entregó un pañuelo verde, que simboliza la lucha a favor del aborto.

“Vivo en un barrio popular y he visto titulares en los medios que dicen: 'La joven santiagueña del 8 de Abril que viajó a Roma a entrevistar al Papa. Es lo más surrealista que he vivido”, señaló Acosta a Télam.

Respecto al viaje hasta Roma, contó que lo realizó con su mamá: “Ella siempre ha sido empleada doméstica, ahora cuida a una persona con discapacidad. ¡Cómo me iba a imaginar que podíamos vivir esto juntas!”, reveló.

EL ENCUENTRO DE JÓVENES CON FRANCISCO

Si bien el documental dura '82 minutos, la charla con los jóvenes se extendió en un total de 5 horas.

Allí, reveló que el sumo pontífice parecía como si fuera su “abuelo” y hasta les convidó “caramelos”.

Asimismo, entre los temas puntuales sostuvo que pudieron charlar sobre “muchas cosas”, entre ellos, “migración, derechos reproductivos y no reproductivos, bullying, abuso eclesiástico”.

“La charla con el Papa se grabó en junio del año pasado, se estrenó ahora. Me cuesta verme. Yo no podía contar sobre el documental, y ahora caigo en la cuenta. Nadie está preparado para una experiencia de este tipo. Y nos pasa a todas y todos los que participamos”, indicó la joven de 23 años.

Respecto a su participación en el documental, aseguró que fue contactada desde “Católicas”, sin embargo, primero no sabía para que era.

“Al principio me decían que era un encuentro entre jóvenes y que de Argentina éramos 16 postulantes. Cada semana, durante dos meses tenía entrevistas virtuales con gente de la producción, y cada vez me daban más información”, señaló.

“El venía hacia nosotros hasta donde nosotros estábamos. Entró muy canchero. ¡Es tan argentino! Yo he sentido una cercanía hermosa. No entró como una figura, era uno más”, sostuvo sobre el líder de la iglesia católica.

EL CLIMA DEL ENCUENTRO

Milagros Acosta, dio detalles sobre las emociones que se vivieron durante el histórico encuentro. En este sentido, aseguró que hubo “un clima de alegría, de tristeza, de emoción, tensión”.

Además, destacó los perfiles elegidos por la producción y valoró que “nadie se enojó en ningún momento de la charla”.

LA OPINIÓN ACERCA DEL SUMO PONTÍFICE

“La figura del Papa va por el mismo lado de lo que yo creo de la inclusión, de las problemáticas sociales actuales como la esclavitud moderna, por ejemplo. Reconozco que no iba a ser mi aliado en el tema del feminismo. Me sentí muy segura, sé que es un Papa que escucha, de cercanía, del camino de la Iglesia abierta para todos, y con esa confianza y libertad dije que sí”, detalló Acosta.

EL PAÑUELO VERDE Y LA REACCIÓN DEL PAPA

Por otro parte, Acosta, se mostró en confianza e hizo la entrega del pañuelo que demuestra la lucha a favor del aborto.

“Tenia guardado el pañuelo en mi bolsillo y tenía pensado que se lo iba a dar dependiendo del clima que hubiera, y con mucho respeto y amor lo he hecho. Fue el momento más difícil para mí. Representa lo que ha significado para mi el proceso de cargar el pañuelo, mi proceso de reconocerme como feminista y, a la vez, estaba representando a las y los compañeros de Enredades, y a la Marea Verde. El pañuelo que le di tiene el número de la ley de aborto, el símbolo de Abuelas de Plaza de Mayo y la bandera del Orgullo. Ha sido una emoción personal y colectiva”, aseguró la joven catequista.

Sin embargo, Acosta expresó que lejos del rechazo, el Papa Francisco “lo recibió con respeto, compartimos la emoción, la mía y la de él. Así ha reformulado su mensaje de acompañar a las mujeres”.

Y en esa línea, explicó el líder católico le mencionó: “Vos acentuaste mucho la comprensión de la mujer que aborta. En ese aspecto a los curas siempre les digo que cuando se acerca una persona en esa situación, con cargo de conciencia porque es dura la huella que deja un aborto en la mujer, que por favor no pregunten mucho y sean misericordiosos”.

LA IMPORTANCIA DE LA RELIGIÓN EN SU VIDA

La joven de 23 años, también aseguró que es la única en su familia que practica la religión y se involucra en su comunidad como catequista.

“La iglesia fue un espacio que me ha fortalecido, me ayudó a salir de muchas situaciones. En algún momento analicé si seguía en la institución iglesia, y entendí que podía llevar mi fe con el feminismo y con la lucha por la dignidad de todas las personas y no perder mi fe en Dios”, resaltó.

En tanto,el feminismo es “un proceso que sigue, porque el haber encontrado el feminismo es entender de qué lado quiero estar buscando el bien social, me sentí identificada con el respeto, la tolerancia, la inclusión, el verdadero amor. Creo que Jesús estaría más de este lado”.