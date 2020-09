RAWSON (ADNSUR) - Rodrigo Acuña es un joven de 25 años de Los Altares que actualmente reside en la ciudad de Trelew por cuestiones laborales. Aficionado a la recolección de minerales, cuenta su verdad desde el interior profundo. Imposibilidad de crecer y falta de visión de futuro es la actualidad de los jóvenes del pueblo.

“Yo viví toda la vida en Los Altares pero como la Delegación de Familia se cerró, el año pasado me enviaron a Trelew a trabajar. Me sigue costando el desarraigo. Uno se acostumbra a su lugar y la familia, pero no había opción”, indicó.

En Los Altares quedó toda su familia. Su mamá es la única con trabajo, es portera de la escuela. Su papá hace changas y sus dos hermanos, de 19 y 26 años, son desocupados. “La mayoría de mi familia está sin trabajo. En Los Altares la gente no consigue trabajo estable para desarrollarse porque nunca crearon las posibilidades para los jóvenes”, cuestiona.

“Hoy en día la minería sería una salida muy importante para muchos jóvenes y personas más grandes. Actualmente la ganadería y agricultura están muertas en el pueblo. Los campos están abandonados. Los pobladores fueron emigrando porque se iban quedando sin animales”, comentó.

Añadió que la falta de infraestructura es otra de las problemáticas. “La posibilidad que existan empresas que puedan invertir en el lugar nos cambiaría la vida, porque nos traería infraestructura y trabajo estable”.

Agregó en este sentido: “A la gente que se opone al desarrollo minero desde la comodidad de su casa, la invitaría a que vaya a vivir a Los Altares o los pueblos del interior que están abandonados prácticamente. Si vivieran la realidad que vivimos nosotros, no tendrían esa mentalidad. Muchos jóvenes y familias enteras están sin nada. Las poblaciones de otras ciudades están queriendo decidir por algo que es nuestro. Nosotros no vamos a decidir a Comodoro para que no exploten el petróleo ni a Madryn que no saquen el aluminio. Que nos dejen decidir por las cosas que son nuestras y que sólo nosotros sabemos cómo se vive”, pidió Acuña.

Rodrigo es aficionado a los minerales. “Desde los 13 años que me dedico a juntar minerales. En Los Altares hay de todo. Es mi cable a tierra salir a caminar y juntarlos. Cuando recién empecé los juntaba para mí, luego los usé como una salida laboral al venderlos. Hay mucho cuarzo y sus derivados. Esto sería otra alternativa. Como está la mina de amatista Wanda, en Los Altares sería oportuno que se pueda trabajar en ello porque si hablamos de minerales, en el pueblo abundan”, aseveró.

Por último, brindó un mensaje a los jóvenes: “No se queden callados. Reclamen por lo que quieren para sus comunidades. Muchas veces los callan porque dependen de alguna manera de algún organismo. Alcen su voz porque quedarse callado no sirve de nada. Ya basta con que la única salida es salir del pueblo. Hay muchos que quisieran volver, pero no lo hacen porque no hay oportunidades”, declaró.