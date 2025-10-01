“En este trabajo se crean lazos que van más allá de la medicina”: la visión de la Dra. Carolina Conci en el nuevo Nephron

El nuevo centro de nefrología y diálisis de Nephron abrió sus puertas en Comodoro Rivadavia, y en el marco de la inauguración, la Dra. Carolina Conci, referente del servicio, destacó el espíritu que sostiene al equipo: una combinación de innovación tecnológica y un fuerte componente humano.

“Tenemos la ventaja de que nuestro jefe es un nefrólogo innovador, siempre en búsqueda de nuevos desafíos, y eso nos embarca a todos en ese camino”, señaló. Pero, más allá de los avances técnicos, Conci subrayó el valor de un grupo de trabajo cohesionado y sensible.

Grupo Amanus inauguró un nuevo edificio de cardiología y nefrología de alta complejidad

Un equipo interdisciplinario y humano

La médica explicó que el equipo se amplió este año, tras la fusión con otro centro de diálisis. Ese proceso, lejos de ser meramente organizativo, buscó “amalgamar las formas e intentar sacar lo mejor de cada lugar”.

Hoy, Nephron cuenta con psicólogas, nutricionistas y un plantel de profesionales que trabajan en conjunto para atender al paciente de manera integral. “Es un lugar donde se trabaja cómodo, donde estamos pendientes de lo que sucede un poquito más allá, y eso crea un lazo con el paciente que es muy importante”, aseguró.

Nephron inaugura un centro de nefrología y diálisis de vanguardia en Comodoro Rivadavia

Vínculos que transforman la rutina

En la vida de un paciente renal, la diálisis implica una rutina exigente: tres veces por semana, cuatro horas cada sesión. Esa frecuencia genera una cercanía inevitable. “Al principio yo bromeaba con mis hermanos diciendo que pasaba más tiempo con mis pacientes que con mi familia. Y es así: se forma un vínculo que tiene un poco de todo, desde la confianza hasta la posibilidad de corregir hábitos para ayudar al paciente”, contó Conci.

Ese lazo, agregó, no se limita al consultorio: alcanza también a los familiares, que encuentran en el centro un espacio de contención frente a la transformación que supone la enfermedad crónica en la dinámica familiar.

El rol clave de los enfermeros

La especialista destacó el trabajo cotidiano del personal de enfermería: “Ellos son la primera línea, están al lado del paciente todo el tiempo y nos transmiten muchísima información. Son claves en este vínculo y en el cuidado diario”.