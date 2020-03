BUENOS AIRES - "El trabajo hoy es ver cómo logramos detener el avance del contagio y con ese fin el Consejo de Expertos nos indican que la suspensión de clases no va a tener ningún impacto por el momento", señaló el titular de la cartera educativa en declaraciones con el canal de noticias TN.



Trotta sostuvo que, no obstante, "ésta es una indicación que puede cambiar en las próximas horas o días" y explicó que "estamos coordinando minuto a minuto con los especialistas".



Y añadió que, además, "estamos trabajando para prepararnos si en algún momento hay que hacerlo para tener material pedagógico si es que en algún momento hay que suspender las clases".



"Entiendo la preocupación que tenemos como padres, pero más allá de la mirada que de cada uno pueda tener tenemos que confiar en lo que dicen los especialistas", sostuvo.



Este viernes a la tarde, Trotta se reunirá con los ministros de educación de las 24 jurisdicciones, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Consejo de Rectores Universitarios Privados (CRUP) y referentes de los cinco sindicatos docentes nacionales.



El objetivo es llevar adelante una mesa de trabajo que articule a todos los actores del sistema educativo y evaluar las medidas vigentes y aquellas a adoptar ante el avance del coronavirus.



"También estarán presentes especialistas para informar cómo es la situación al día de hoy", indicó en la entrevista televisiva.



No obstante, como el sistema educativo es de carácter federal, cada provincia tiene la potestad para tomar sus propias definiciones.



En efecto, el Gobierno de la provincia de Jujuy decidió ayer la suspensión de las clases por dos semanas, mientras que en Misiones también adoptó esta medida pero como consecuencia del brote de dengue.