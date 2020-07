COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Este domingo, en el último reporte epidemiológico, se informó que Comodoro sumó siete nuevos casos de coronavirus, sin nexo epidemiológico, alcanzando un total de 211 casos positivos en la provincia. En la última semana en la ciudad se detectaron 47 casos de covid-19, (desde el lunes hasta el sábado) entre los cuales se desconoce el nexo epidemiológico de 25 pacientes y hay 157 casos sospechosos.

Frente al aumento de positivos y sospechosos, se refirió este lunes el ministro de Salud provincial, Fabián Puratich, quien informó que la directora de Epidemiología de la cartera sanitaria, Teresa Strella, se instalará hoy en Comodoro Rivadavia para seguir de cerca el avance de los contagios y participar en forma presencial de las reuniones del Comité de Crisis. Asimismo, dijo que "estamos gestionando para que venga alguien del equipo de epidemiólogos de Nación para evaluar el trabajo que se está haciendo en Comodoro y realizar aportes de ser necesario".

Con respecto a la búsqueda activa que se lleva adelante en barrios de la ciudad, dijo a Cadena a Tiempo, que "ha sido favorable, porque hemos detectado gran cantidad de casos y eso bloquea el avance de la enfermedad".

“Nosotros tenemos ahora para procesar alrededor de 100 muestras en Comodoro Rivadavia. En esta semana se puede regularizar la cantidad de muestras que procesamos”. En este sentido, fue contundente al señalar que "en esta semana tendría que cerrarse el ciclo y disminuir el brote".

“Estamos procesando entre 70 y 80 testeos diariamente y el porcentaje que está dando de positividad es bajo, pero siguen apareciendo casos", reconoció el ministro.

Por último, reiteró que “por ahora no vamos a tener cambios en la flexibilización" y reiteró que "la gran mayoría de los contagios se da en reuniones sociales o familiares donde se comparte el mate o las bebidas" y se manifestó molesto con los encuentros familiares, que hasta el día de hoy están prohibidos en la provincia: "Me da bronca ver fotos de asados donde se nota que no son 4 las personas reunidas".