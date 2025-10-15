La semana inició en la provincia de Santa Cruz con un operativo de control vehicular en el acceso norte, específicamente sobre la Ruta 3 en Caleta Olivia, con el objetivo central de fiscalizar el cumplimiento de la Ley Provincial 90-10.

Esta normativa establece que el 90% de los puestos de trabajo en la actividad privada vinculada a sectores clave como la minería, el petróleo y las represas debe ser ocupado por residentes santacruceños con residencia comprobada en el territorio santacruceño.

El secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, resaltó que se identificó 1.156 empleados del norte y del exterior que trabajan en mineras sin residencia provincial. “Durante muchos años se permitió que la mano de obra local quedara relegada, mientras miles de trabajadores de otras provincias o del exterior se empleaban en nuestros recursos. Eso se terminó. En Santa Cruz, el trabajo tiene que ser para la gente de Santa Cruz”, afirmó.

Los controles se realizan de manera conjunta entre las distintas carteras provinciales y abarcan empresas dedicadas a la minería, hidrocarburos, logística y servicios vinculados. En cada operativo se solicita la documentación que acredite la residencia de los empleados, además de verificar las condiciones laborales y de seguridad.

Aravena explicó que gran parte de los trabajadores detectados durante los relevamientos cumplen regímenes de rotación de 14x14 o 20x20, lo que implica que los sueldos generados en Santa Cruz se gastan fuera de la provincia. “Es dinero que no queda en nuestra economía, que no se transforma en consumo ni en oportunidades para los santacruceños. Pierde el comercio, pierde la economía local y pierde la provincia”, señaló el funcionario.

Desde el Gobierno provincial indicaron que esta política de control busca equilibrar la distribución del empleo, fomentar la contratación de mano de obra local y fortalecer el desarrollo económico de las comunidades.

Los operativos continuarán en los próximos días en distintos yacimientos y zonas mineras del centro y norte provincial, con la premisa de garantizar transparencia, equidad y la defensa del trabajo para los santacruceños.

Claudio Vidal destacó la importancia de este operativo, subrayando que era una medida necesaria que desde hace tiempo no se tomaba: “Esto había que hacerlo hace mucho tiempo. Lamentablemente no se hizo”, expresó con contundencia, al tiempo que enfatizó que el objetivo es revertir años de incumplimiento y falta de fiscalización que afectaron el desarrollo económico y laboral local.

El gobernador manifestó que el control riguroso pretende evitar que lo que sucedía con la anterior Ley Provincial 7030 se repita, donde muchas empresas manipularon los registros y validaron domicilios falsos o temporales para evadir la normativa.