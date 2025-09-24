Cada 24 de septiembre en Argentina se celebra el Día del Colectivero, en homenaje a quienes conducen este medio de transporte esencial en la vida cotidiana. La fecha fue elegida porque recuerda el primer viaje en colectivo realizado oficialmente en 1928 en la Ciudad de Buenos Aires, según la información publicada en el sitio Argentina.gob.ar.

Sin embargo, en Comodoro Rivadavia existe otra versión de la historia. Desde el barrio Astra, ubicado en la zona norte de la ciudad, sostienen que el primer colectivo del país funcionó allí en 1918, diez años antes que en la capital.

La afirmación corresponde a Cristina Nievas, presidenta de la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular de Astra, quien señaló —en diálogo con “Buen Día Comodoro” por Seta TV— que hay registros locales que confirman esta versión.

“Buenos Aires, verdad que se acredita en 1928, pero nosotros, 10 años antes, acá en Astra, en 1918 ya teníamos el primer colectivo. Un sudafricano llamado Gerardo Vanerden adaptó su Forté con la ayuda de un herrero, Federico Simmer March. Y bueno, preparó ese Forté, le adaptó, digamos, agrandó un poco más la carrocería, le puso una campanita para que los pasajeros, bueno, cuando podían, querían bajar”, explicó.

El vehículo improvisado unía Astra con el centro de Comodoro, recorriendo caminos de tierra en condiciones muy distintas a las actuales.

“Sí, salía de acá, de Astra, pasaba por el kilómetro 8, por el 5, por el 3 y llegaba a Comodoro. ¿Te imaginas? Salía temprano y no sé a qué hora llegaban por estos caminos de tierra; esas ruedas finitas que tenía iban a poca velocidad. Así que volvían a la tarde, casi noche”, precisó.

El colectivo de Buenos Aires y un archivo histórico de Comodoro

Nievas recordó que este hito pocas veces es reconocido a nivel nacional, aunque existen pruebas documentales en los archivos de Astra. “No sé, viste que allá Buenos Aires está todo, es el país, pero bueno, sí, esto es así; hay fotos de este primer colectivo”, resaltó.

La Biblioteca Popular de Astra conserva material histórico que respalda esta versión y que refleja la importancia de la zona norte en la historia de Comodoro.

“Nosotros tenemos un archivo histórico importante, muy lindo, porque además la historia de Astra es muy atractiva. Muestra todo esto, que es un poco lo que te estoy diciendo: los orígenes de Astra, particularmente, ¿no?, pero que tiene que ver con la historia misma de Comodoro”.

Así, mientras en Buenos Aires se conmemora el viaje de 1928 como el inicio oficial del transporte público en colectivo, en Comodoro Rivadavia aseguran que ese hito ocurrió una década antes en Astra. Una historia local que, con sus fotos y testimonios, busca ganar el reconocimiento que merece en la memoria colectiva nacional.