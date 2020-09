COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El doctor Hernán Vaccaro es un profesional de la salud comodorense especializado en traumatología y artoscopía. Días atrás publicó un video en su perfil de Facebook mostrando las lesiones que el covid dejó en su rostro, tanto en la zona de la boca como en los párpados. "El covid esta entre nosotros, cuidense mucho, las lesiones en mi caso son en piel y mucosas, decaimiento general, es muy contagioso, a cuidarse", expresa en el texto de la publicación.

"Lamentablemente la gente se empieza a aflojar un poquito, es como todo: al principio le ponen mucha onda y después se hace algo rutinario, y dejan de usar alcohol en gel, por ejemplo", expresó.

"En algún lugar tocás algo y te contagias, tocás un picaporte y después te tocás la cara, o en mi caso revisé a un paciente con covid y me toque la mucosa o me toqué algo y no use alcohol y te contagiás", ilustra el médico, aunque reconoce que no puede asegurar que esa haya sido la causa de su contagio.

"Este es un virus que tiene alto nivel de contagio, tanto por tacto como por microgotas", enfatizo.

Respecto a los primeros síntomas, Vaccaro indicó que el día que comenzó a notarlos "regresé a mi casa por la noche y comenzamos a hacer una actividad física que hacemos ahabitualmente, y a la noche me empezaron a salir unas manchas en la piel, se me hincharon los ojos, se me hincharon los labios, y supuse que debería ser una reacción alérgica, justo estaban floreciendo los aromos del barrio".

"Después empecé con un poco de tos y unas líneas de fiebre y ahí me llamó la atención y llamé a la infectóloga que me dijo 'hisopate mañana', porque ante cualquier síntoma y más siendo personal de salud era necesario", continuó. Mencionó que esto ocurrió el lunes, y el jueves ya tenía el resultado positivo de coronavirus.

"Cada vez iba emperorando las lesiones, tuve muy poca fiebre, pero si tos y las lesiones de piel, a nivel de mucosas, se me hizo una inflamación con ampollas en el paladar y la garganta que no me permitía ni tragar agua, me las tenía que tratar con xilocaína para poder tragar el agua... la pasé muy duro", relata.

"Cuando te dan el positivo de coronavirus te cae la ficha de que estás enfermo y te cae la ficha de que te podés morir. Y esopega mucho psicologicamente porque uno empieza a pensar en las personas que hace mucho tiempo que no ve, y te bajonea mucho psicológicamente, estás aislado", expresó el médico.

Vaccaro señala que su esposa también se contagió de covid. "Ella cayó con un cuadro de mucha repercusión general, mucho decaimiento. Y todavía sigue", apunta.

Si bien sus lesiones no son las más usuales, menciona que "este virus tiene diferentes puntos de ataque", y en su caso "las lesiones epidérmicas y en muchosas están descriptas, pero no son tan comunues", aunque resaltó que "tuve decaimiento general y pérdida total del olfato, lo que es muy impactante y es muy real: me ponía la barra de desodorante debajo de la nariz y no olía absolutamente nada".

"Estos nuevos virus no son una 'gripecita' como dicen algunos, sino que verdaderamente son virus que atacan a distintos órganos, y son de ciudado", finalizó.