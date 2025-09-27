“El jardín de la Patagonia”: el pueblo que gana protagonismo y se proyecta como destino turístico clave

La localidad de Huinganco, ubicada en el norte de la provincia de Neuquén, fue distinguida como destino emergente del año en los Premios Federales a la Industria Turística Argentina (Premios FED). Este reconocimiento se dio en la antesala de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, que comenzó este sábado 27 de septiembre en el predio de La Rural, en Buenos Aires. Ambos eventos resaltan el crecimiento sostenido del turismo en el país.

El galardón fue entregado por un jurado compuesto por periodistas especializados y referentes del sector turístico, quienes destacaron las cualidades particulares de esta localidad conocida como el "Jardín del Neuquén". Su entorno natural, marcado por extensos bosques de coníferas, su historia vinculada a la actividad forestal y su riqueza paisajística la convierten en un sitio con gran proyección para recibir visitantes de todas partes de Argentina.

En Neuquén, el turismo ocupa el segundo lugar entre las actividades económicas más importantes, solo por detrás de la industria hidrocarburífera. Por eso, el gobierno provincial viene impulsando una serie de inversiones estratégicas para fortalecer el sector, que incluyen la mejora de la infraestructura vial, el apoyo a emprendimientos turísticos privados y campañas de promoción para atraer más visitantes.

La ceremonia de premiación de los Premios FED 2025 tuvo lugar el viernes 26 de septiembre. Esta distinción ayuda a posicionar a Neuquén como una provincia con opciones turísticas atractivas durante todo el año, no solo en temporada alta. En particular, el norte neuquino ha desarrollado una oferta gastronómica destacada y servicios pensados para afianzar su perfil como destino turístico.

Los Premios FED tienen como objetivo reconocer iniciativas exitosas e innovadoras dentro del turismo nacional, poniendo el foco en experiencias que fomenten la calidad y la sostenibilidad en el desarrollo del sector. Con este nuevo reconocimiento, Huinganco se suma al grupo de destinos que se destacan en el panorama turístico argentino.

En paralelo, la FIT 2025 continuará hasta el 30 de septiembre, consolidándose como el principal punto de encuentro del sector. Allí, empresas, operadores y destinos nacionales e internacionales se reúnen para ampliar la oferta turística y generar nuevas oportunidades de crecimiento para las economías regionales.