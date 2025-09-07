“El influencer de Dios”: el Papa canonizó al primer santo millennial, que llevó la fe a Internet

El 7 de septiembre, la Plaza de San Pedro fue testigo de un evento histórico cuando el Papa León XIII presidió la canonización de Carlo Acutis, un joven italiano que falleció en 2006 a los 15 años y que se ganó el reconocimiento mundial como “el influencer de Dios”. Junto a él, fue declarado santo Pier Giorgio Frassati, un joven laico de Turín que murió en 1925 a causa de una leucemia agresiva.

Carlo Acutis, quien perdió la vida en 2006 debido a una leucemia, es reconocido por el Vaticano por dos milagros atribuidos a su intercesión: la curación de un niño brasileño con problemas pancreáticos y la recuperación de una estudiante costarricense gravemente lesionada en un accidente. Su figura se ha convertido en un referente para la juventud, especialmente por haber creado una exposición digital sobre los milagros eucarísticos.

Frente a más de 90.000 fieles y peregrinos, la mayoría jóvenes, el Papa resaltó que ambos santos son ejemplos a seguir para las nuevas generaciones.

“Los santos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis son una invitación para todos nosotros, sobre todo para los jóvenes, a no malgastar la vida, sino a orientarla hacia lo alto y hacer de ella una obra maestra”.

El prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, cardenal Marcello Semeraro, también subrayó que la importancia de los nuevos santos “es que han estado en el mundo, son los santos de la calle”.

Carlo Acutis: el adolescente que llevó la fe a internet

Nacido en Londres en 1991 y criado en Milán, Carlo Acutis se destacó desde niño por su pasión por la informática. Su madre, Antonia Salzano, reconoce que la familia “no era muy practicante”, pero que Carlo mostró desde pequeño una fe profunda. “Era un genio de la computación y desde niño demostró una profunda religiosidad”, declaró en una entrevista.

A los siete años pidió hacer la Primera Comunión y desde entonces asistía a misa a diario, rezaba el rosario y dedicaba tiempo a la adoración eucarística. En paralelo, utilizó sus conocimientos digitales para crear una exposición virtual sobre los milagros eucarísticos, que aún hoy recorre el mundo.

Por su manera de integrar la fe con el lenguaje y las herramientas de su tiempo, se ganó el apodo de “el influencer de Dios”. El Papa recordó una de sus frases más inspiradoras:

“Cuando nos ponemos frente al sol, nos bronceamos. Cuando nos ponemos ante Jesús en la Eucaristía, nos convertimos en santos”.

La familia de Carlo —sus padres y los hermanos mellizos nacidos tras su muerte— estuvo presente en la ceremonia. Su madre llevó al altar la reliquia del corazón de su hijo y la presentó al Papa, en un gesto cargado de emoción.

Carlo falleció en 2006 a causa de una leucemia fulminante. El Vaticano le atribuye dos milagros: la curación de un niño brasileño con problemas de páncreas y la recuperación de una joven costarricense tras un grave accidente. Beatificado en 2020, ahora es oficialmente el primer santo millennial de la Iglesia.