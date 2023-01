"El choreo del verano”: Compró una limonada y escrachó a un bar por su elevado precio

El hecho ocurrió un parador del Dique de Ullum, San Juan, donde una joven quedó espantada por lo que pagó y su descargo se hizo viral en Facebook.

Natacha Cruz utilizó sus redes sociales para hacer pública la situación y descargar su enojo hacia el recién inaugurado parador por los altos precios, la poca higiene y la mala atención de los empleados.

“Malísima atención. Vasos de vidrio sucios y toqueteados por los mozos, no tienen carta /menú, por ende no puedes acceder a los precios. JARRA DE LIMONADA SÓLO CON MENTA $2000 Dos mil. El choreo del verano”, comentó Natacha y su publicación no tardó en hacerse viral.

El posteo recibió cientos de comentarios de clientes insatisfechos y también de personas que comparaban los precios del lugar con otros mucho más económicos. “Una jarra de limonada en las internadas- bonafide cuesta 700. Entiendo que por la lejanía y otros costos y por marca pueda costar un poco más pero 2000 es una banda”, comentó un usuario en la publicación.