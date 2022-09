Justin Bieber se iba a presentar en el Estadio Único de La Plata los días 10 y 11 de septiembre. Hacía una década que no tocaba para sus fans argentinos. Pero en las últimas horas se conoció que deberán seguir esperando, ya que el artista suspendió sus presentaciones del próximo fin de semana en Argentina y todas las siguientes, y no especificó cuándo volverá a subirse a los escenarios

La cuenta que tienen sus fans locales en Twitter -Justin Bieber Argentina Oficial-, había adelantado: “El show del Justice Tour en Argentina queda suspendido hasta nuevo aviso”.

Posteriormente, llegó el comunicado oficial de Justin Bieber.

“A principios de este año, hice pública mi lucha contra el síndrome de Ramsay-Hunt, que me paralizó parcialmente la cara. Como resultado de esta enfermedad, no pude completar la etapa norteamericana del Justice World Tour”, comienza expresando. Y agrega: “Después de descansar y consultar con mis médicos, mi familia y mi equipo, me fui a Europa para intentar continuar con la gira. Realicé seis conciertos, pero me pasó factura. Este pasado fin de semana actué en Rock in Rio y di todo lo que tenía a la gente de Brasil”.

“Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por ahora. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar”, explica el cantante de 28 años. Y cierra: “He estado muy orgulloso de llevar este espectáculo y nuestro mensaje de Justicia al mundo, ¡Gracias por sus oraciones y apoyo durante todo esto! ¡Los quiero a todos apasionadamente!”.

Desde la organización informaron que la devolución de entradas será realizada de forma automática a través de sistema LivePass, y que los reintegros comenzarán a efectivizarse el 12 de septiembre y continuarán hasta el 23. Aclararon que si los tickets fueron adquiridos con tarjeta de crédito, el reintegro será en el próximo resumen o en el siguiente. Si en cambio se abonó con tarjeta de débito, el monto a favor puede demorar hasta 30 días hábiles en impactar.

Horas antes, ya había varios trascendidos que indicaban una cancelación, y ya se rumoreaba que el motivo recaía en problemas de salud. El mal recuerdo de lo sucedido en 2013, cuando se retiró del Estadio Monumental después de haber cantado algunas canciones, y algunos episodios polémicos de ese entonces con el público argentino, reflejan un antecedente que encendió aún más las alarmas. Además Bieber pasó por una racha de delicados momentos en 2022: primero suspendió shows en febrero tras dar positivo en coronavirus, en marzo sufrió un gran susto cuando su esposa, Hailey Baldwin tuvo un coágulo de sangre en el cerebro que la llevó a visitar de urgencia el hospital, y en junio reveló el padecimiento físico que le impedía subirse al escenario.

Su última presentación en la Argentina había sido en noviembre de 2013, y sus fans estaban muy ansiosos con la posibilidad de reencontrarse con el intérprete de “Sorry”. De hecho, habían montado carpas en las puertas del estadio hace más de un mes. A fines de febrero había llegado la confirmación de la convocatoria al esperado concierto en el Estadio Único de la ciudad de La Plata Diego Armando Maradona, y días más tarde lanzaron una segunda fecha. Los anuncios fueron dados en el marco de la gira Justice, donde se programaron un total de 75 shows, con inicio en Italia en el Festival de Verano de Lucca y otros cinco conciertos en Europa antes de visitar Sudamérica, Oriente Medio y Asia, Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, en junio último el artista realizó una publicación en su cuenta de Instagram donde reveló que necesitaba hacer reposo tras descubrir que padece el síndrome de Ramsay Hunt, y sufría de una parálisis facial.

Con información de Infobae