La muerte de un albañil que trabajaba en una obra en construcción y cayó al vacío tras perder el equilibrio, generó un fuerte impacto en Puerto Madryn. La víctima, identificada como Oscar Guzmán Rojas (46), fue despedida en las redes sociales por compañeros y miembros de la agrupación folclórica “Tinkus K'achas”, donde practicaban danzas clásicas de la comunidad boliviana.

Según confirmó este jueves Diego Williams, jefe de la unidad regional Puerto Madryn, el trágico episodio ocurrió cerca de las 16.30 del miércoles en la obra conocida como las 114 viviendas, en Juan B. Justo y Hansen, al sur de la ciudad.

“Cayó de una altura aproximada de siete metros. Lo trasladaron al hospital pero murió minutos después. Según se estableció, no tenía puesto ningún arnés de seguridad y estaba verificando la obra cuando pisó un tablón y cayó de espalda”, relató Williams en diálogo con Radio Chubut.

La despedida de su comunidad

La fraternidad folclórica “Tinkus K'achas” realizó distintos posteos en las redes sociales para despedir a Óscar. “Una excelente persona que anhelaba bailar con nuestra frate hasta que se sumó a nuestro bloque como machu tinko. Rogamos elevar una oración por su eterno descanso y pedirle a Dios y a la Virgen que le brinden consuelo a sus familiares y allegados en estos momentos de inmenso dolor”, lamentaron en un posteo realizado el miércoles por la noche, acompañado de una foto de la víctima.

Más tarde, publicaron un video en el que se ve a Oscar bailando. "Tan feliz y alegre que se lo veía aquel día. Vuela alto. Y sigue bailando en el cielo con esa alegría”, agregaron.

Un usuario identificado como Silver Orellana se sumó a la despedida. “Hoy te nos fuiste, nos dejaste un corazón vacío, fuiste buena persona, fuiste un buen compañero, más que un hermano fuiste un padre para mí. Tantos años compartimos al fútbol, ahora me dejaste solo. Que en paz descanses”.

La dolorosa reflexión de un compañero

Entre quienes despidieron con dolor a Oscar estuvo Javier Ángel Villalba, un trabajador de la construcción que no sólo lamentó la pérdida de un compañero sino que realizó un posteo en el que reflexionó sobre los riesgos que afrontan quienes realizan tareas en obras de gran magnitud.

“Minimicemos riesgos, controlemos el área de trabajo. Retirar objetos que puedan complicar el trabajo y el paso, siempre tener en cuenta el factor climático para cada tarea. Si es en altura, medir viento, ráfagas y lluvias, todo puede generar un accidente. Tomar las medidas de precaución según el protocolo de seguridad. Analizar el trabajo, especificando y utilizando las herramientas precisas y elementos de seguridad, firmar los permisos correspondientes”, remarcó en una publicación en Facebook.

En otro tramo de su mensaje, señaló: “Recuerden que en sus casas los espera una familia para abrazarlos, para compartir un cumpleaños, una salida de paseo, una visita a la casa de los abuelos, padres, hijos, hermanos”.

Por último, aconsejó: “Amigos, si vemos a algún compañero de trabajo no haciendo lo debido, hagamos que entre en conciencia. Hoy nos toca otra tragedia y duele no poder haber estado como para poder prevenir. A mí me interesó siempre verte por las mañanas, llegar, darte un abrazo de comienzo del día y verte ir al encuentro con tus seres queridos finalizando la jornada”.