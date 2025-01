Todo comenzó el 17 de noviembre, cuando Lucho, un perro mestizo de color beige con patas blancas, desapareció en el barrio Sarmiento de Centenario. Ese día, la otra perra de la familia, Oli, regresó al hogar, pero de Lucho no hubo rastros.

Desde entonces, la rutina de Gerardo cambió por completo: trabaja de día y busca a su perro hasta la madrugada, recorriendo calles, basurales y parcelas en Centenario y localidades vecinas. "Siento que está vivo. He visto perros muertos, he llevado agua para limpiar sus patas, pero ninguno era él", confesó con emoción a LMNeuquén.

En redes sociales circula un flyer con la descripción de Lucho y un mensaje desgarrador: "Ayuda para encontrar a nuestro amigo." Sin embargo, las pistas han sido escasas y, según Gerardo, muchas veces engañosas. "Es como si la tierra se lo hubiera tragado. Me han dicho que lo vieron cerca del río en Neuquén y voy, no importa dónde sea." La última pista alarmante llegó en enero: alguien aseguró tener a Lucho, pero se negó a devolverlo.

La búsqueda también ha expuesto a la familia a comentarios crueles en redes sociales, lo que Gerardo lamenta profundamente. "Dicen que no lo cuidábamos, que por algo se escapó. Pero Lucho era mi compañero. Corríamos juntos, salvó a Oli con una transfusión cuando estaba grave. Es parte de mi vida."

Pese al agotamiento físico y emocional, Gerardo no pierde la fe. "Subí la recompensa porque alguien debe saber algo. Lucho no es un perro de raza, pero para mí no tiene precio." Con la esperanza de que alguien brinde información, pide que lo contacten al +54 9 2995 80-4651.