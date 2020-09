CÓRDOBA - El famoso payaso Piñón Fijo usó las redes sociales este viernes para saludar a los docentes por el Día del Maestro y disparó la polémica. Lo hizo con un mensaje inclusivo que parece no haber caído demasiado bien entre gran parte de sus seguidores.

"Feliz día docentas y docentos ¡todes decentes!”, resaltó en el mensaje, que obtuvo más de 180 comentarios en Facebook y levantó la polémica sobre el desdoblamiento gramatical que desconseja la Real Academia de la lengua y también fue reprochada la creación de neologismos como “docentos y docentas”, según informó Vía Córdoba.

“Te admiro desde hace muchos años , pero esto no me causa gracia. Te admiro desde hace muchos años... Nuestro idioma es tan bello. ¿Por qué deformarlo? Se me acaba de caer un ídolo!!! Igual te sigo queriendo, Piñón!!!", escribió una mujer.

"Piñón te súper admiro. Desde que apareciste en Carlos Paz en la calle libertad, pero el lenguaje es uno solo bah a mi parecer. Si no le hacemos un lío a los chicos en la cabeza...", agregó otro usuario.