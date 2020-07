COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La Asociación Vecinal del barrio Laprida impulsa una "Despensa Solidaria" destinada a asistir a familias vulnerables de ese sector comodorense. La iniciativa, que apunta a "cubrir las necesidades más básicas de los vecinos", tiene como finalidad recolectar alimentos no perecederos, artículos de limpieza y otros elementos en medio de la crisis acentuada con la pandemia del coronavirus.

A través de su página de Facebook, la vecinal explicó que la idea surge ante un número importante de vecinos "sin poder trabajar y sin cobrar ninguna ayuda por desempleo, lo que les obliga a subsistir por medio de sus ahorros".

Según precisan, "tenemos (en el barrio) cerca de 30 familias con necesidad de ayuda de alimentos y otras 70 sin servicio del vital gas para calefaccionar sus viviendas".

Es en ese marco que solicitan "a vos vecino o institución" la colaboración para asistir a estas familias que lo necesitan: "Hay mucha gente que no sabemos que está mal porque no lo piden o no saben que pueden contar con nuestra solidaridad", manifestaron.

Para contribuir, la vecinal de Laprida dejó a disposición la siguiente página https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Vecinal-Barrio-Laprida-2042619376015513/