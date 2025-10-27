La llegada de un hijo es un momento único e irrepetible, y cada familia elige vivirlo y recordarlo de una manera particular. En el caso de la periodista Josefina “La China” Ansa y su pareja, Diego Mendoza, la antesala del nacimiento de su segundo hijo, Rafael, quedó registrada en un video que captura una mezcla de dolor, alegría y mucho humor.

Mendoza decidió grabar a la conductora de Telefe mientras viajaban en auto hacia la clínica para el parto, documentando cómo ella “surfeaba” las contracciones al ritmo de la cumbia.

El clip, que dura apenas unos segundos, es elocuente. Muestra a La China en el asiento del acompañante, visiblemente afectada por el dolor de una contracción, pero al mismo tiempo cantando a viva voz un popular tema musical. La escena fue compartida por el propio Mendoza en sus redes sociales con una descripción que resume a la perfección el espíritu del momento: “Decime que te gusta la joda sin decirme que te gusta la joda. Mi mujer yendo a parir”. El posteo no tardó en acumular miles de reproducciones y comentarios de felicitaciones y asombro.

Cómo es la vianda que recibieron las autoridades de mesa y que despertó algunas críticas por la calidad de los productos

La historia detrás del video viral

Fue el propio Diego Mendoza quien ofreció más detalles sobre el contexto de la grabación, explicando que, a diferencia del nacimiento de su primera hija, esta vez la situación se dio de una manera mucho más espontánea y divertida. "En el trabajo de parto de India grabé algunas cosas para que nos queden de recuerdo; son segundos que hoy los vemos y nos hacen muy felices", comenzó su relato el exfutbolista.

La naturalidad con la que la pareja transitó el momento quedó plasmada en el pedido especial de la periodista. "Ahora, con Rafi yendo a la clínica, ella me pidió que pusiera cumbia para surfear la ola de las contracciones. Decidí, en un semáforo, grabarla para después mostrárselo", continuó Mendoza. Lo que sucedió a continuación fue lo que convirtió la escena en un fenómeno viral. "En este instante salta este temazo y la reacción de ella fue increíble: en medio de una súper contracción empezó a cantar, a disfrutar y a sufrir en simultáneo. No podía no compartir este momento único y hermoso", detalló.

Oficializaron el cierre de todos los bancos argentinos por cinco días y no se venderán dólares

El tema musical que sonaba y que La China Ansa entonaba con una mezcla de esfuerzo y alegría era “Solita me voy”, de la popular cantante de cumbia Ángela Leiva. La propia artista reaccionó al ver el video y dejó un emotivo comentario en la publicación, celebrando la fortaleza de la periodista. “Ay, por favor, soy parte de ese momento. Qué madraza”, escribió la cantante, sumándose a los cientos de mensajes de cariño.

La reacción de la protagonista

Fiel a su característico sentido del humor, La China Ansa también comentó el posteo de su marido, aportando una cuota de ironía que fue muy celebrada por sus seguidores. "Los envidiosos dirán que tengo un parlante y una jarra de fernet en la mano", bromeó la conductora, demostrando una vez más la actitud positiva con la que enfrentó uno de los momentos más intensos de su vida.

Sueldo de empleados de comercio: cuánto cobrarán en noviembre de 2025 con el nuevo aumento y bono

Rafael Mendoza nació el pasado lunes 21 de octubre y se convirtió en el segundo hijo de la pareja, que ya son padres de India, de 2 años. El nacimiento del pequeño completa la familia y llega en un gran momento profesional y personal para la comunicadora, quien compartió con su audiencia gran parte del proceso de su embarazo.