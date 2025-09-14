¿De nuevo viento fuerte? Qué dice el pronóstico para este domingo en Comodoro y Rada Tilly

Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, para este domingo 14 de septiembre y de acuerdo a lo anunciado en su informe por el pronóstico del tiempo, tendrán una jornada ventosa, con algunas nubes y con temperatura agradable.

Durante la madrugada, el Servicio Meteorológico Nacional señaló que la mínima será de 7° con cielo algo nublado y con ráfagas moderadas del sector oeste soplando a una intensidad entre 60 y 69 kilómetros por hora. Al arribar la mañana, la temperatura será la misma aunque incrementará la nubosidad con un descenso en la velocidad del viento que correrá entre 51 y 59 km/h.

Por la tarde, la máxima llegará a los 17° con un nuevo aumento en la intensidad de las ráfagas que rondarán los 70 y 78 km/h de dirección noroeste. Al arribar la noche y el cierre de la jornada, la temperatura bajará a 7° y lo mismo pasará con el viento, oscilando entre los 51 y 59 km/h.

Sin embargo y para este lunes 15, el mal tiempo continuaría con un incremento en la temperatura, pero con viento muy fuerte hacia la segunda parte del inicio de la semana laboral.

Cómo estará el tiempo en la región chubutense para este domingo

En la ciudad de Esquel se descartan ráfagas de alta intensidad, aunque sí se presentará cielo muy nublado con mínima de -1° y máxima de 13°, con ninguna chance de lluvias ni nevadas.

En Trelew, el SMN señaló que habrá viento de variada intensidad que no superará los 60 km/h y que la nubosidad también irá modificándose con el correr de las horas. Hacia la tarde, la temperatura incrementará a los 20°.

Por último, en Puerto Madryn se espera una jornada soleada aunque con algunas nubes. Sobre la mañana, el pronóstico del tiempo sostuvo que la mínima será de 5° y que pasado el mediodía llegará a los 20°.