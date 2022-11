Tamara Báez se probó como cantante y sorprendió a sus seguidores. La influencer compartió un video con su primer hit,

La influencer anunció su lanzamiento como cantante y mostró un adelanto de su primer tema, apostando fuertemente a abrirse su propio camino en la música.

“Se viene”, escribió junto a varios emojis de celebración en un video donde se mostró en pleno ensayo con El Viejo Márquez.

“Hola, amigos, ¿qué tal? Estamos practicando un tema con Tamara Báez que va a dar que hablar. Es muy lindo para todas las chicas enamoradas”, anunció el músico.

Acto seguido, el dúo interpretó el estribillo del tema de cumbia: “Cuánto te quiero, cuánto te amo. No existe un minuto en el día que no te extraño. Yo ya no aguanto seguir esperando, los días se me hacen eternos si no estás a mi lado”.

"Nada que ver a las fotos": Revelaron imágenes de Tamara Báez sin filtros y las redes sociales explotaron

La publicación no pasó inadvertida entre los más de un millón y medio de seguidores de la influencer que se manifestaron con críticas y mensajes de apoyo por igual.

“Si L-Gante se hizo de éxito sin cantar porque ella, ¿no?”, “Pintamos toda la casa sin dejar caer una gota...”, “¡Grosa, Tami! Con el miedo bien agarradito de la mano, pero siempre para adelante”, “Tanta mierda que le escriben. Todos comenzamos por algo”, “Todos los comentarios malos vienen de ‘mujeres’ (...) Más empatia y menos envidia”, fueron algunos de los mensajes.