En los últimos meses, en Comodoro Rivadavia se ha intensificado los operativos de control sobre los conductores de aplicaciones de transporte ilegal, con multas impactantes.

En este marco, Nicolás Caridi, presidente del Tribunal de Faltas, explicó a ADNSUR que las multas rondan $1.000.000 aunque pueden variar. “Las distintas áreas operativas de la municipalidad están controlando en los distintos operativos que hace la ciudad todo lo que sea la verificación de que toda persona que ejerce el transporte en Comodoro tenga la habilitación correspondiente". En caso de detectar un incumplimiento, las autoridades “labran las sanciones correspondientes”.

De esta forma, indicó que hubo un aumento de infracciones al transporte ilegal. Con respecto a lo que va de marzo, Caridi explicó que “al menos en el Juzgado N°1, hemos tenido alrededor de 30 infracciones por servicio de pasajero no autorizado. El mes pasado hemos tenido un poco menos, o sea que se nota que esto ha ido incrementando. Y bueno eso hay que multiplicarlo por los tres juzgados, o sea, se calcula entre un 60/70 infracciones por mes en este último período sobre transporte ilegal”.

En tanto, confirmó que “esto se ha incrementado a partir, del aumento del valor módulo de la ordenanza tributaria”. “Hoy alrededor este tipo de infracción está alrededor de $1.000.0000 de pesos o más, dependiendo también en el caso que este servicio de transporte no tenga, por ejemplo, seguro vigente o no tenga la verificación técnica que también es obligatoria. Entonces esas son distintas, digamos, más allá de la infracción por no brindar el servicio con habilitación, se suman otras infracciones, pero todas ellas superior a la millón de pesos”, aclaró.

En este sentido, Caridi remarcó que el trabajo de los inspectores de tránsito es fundamental en la detección de estos servicios no autorizados. De esta manera, destacó la labor del personal operativo: “Ellos son los que están en terreno permanentemente, los que toman, conocen las maniobras, los lugares donde estacionan”.

“Eso no es suficiente por supuesto. Hay que plasmarlo en un acta, el acta de infracción tiene ciertos requisitos que tiene que cumplir. Por lo general, el inspector lo que hace es describir el hecho, si está transportando pasajeros, hay presunciones que se pueden tomar, pero siempre también destacar de que la persona a la que se le elabora el acta, sea por este caso de transporte o cualquier otro, tiene la posibilidad de ejercer su derecho de defensa. Deberá comprobar si efectivamente no lo estaba cumpliendo o no. En esto tiene que ver mucho la prudencia y el trabajo que hace el inspector de tránsito en el territorio”, señaló el presidente del Tribunal de Faltas de la ciudad.

EL PAGO VOLUNTARIO, LAS CONSECUENCIAS POR REINCIDENCIA y MULTAS FRECUENTES

En la ciudad de Comodoro Rivadavia, se habilita el pago voluntario para infracciones de transporte ilegal. Caridi explicó que “pueden hacer un pago voluntario de la infracción, que es hasta el momento previo de la sanción”. Este pago implica el reconocimiento del hecho por parte del infractor, lo que deja un antecedente para futuras infracciones. En caso de reincidencia, las multas pueden duplicarse: “Se puede hasta duplicar el caso de la multa anterior”.

Por otra parte, en Comodoro, las infracciones más comunes no se limitan solo al transporte ilegal. Caridi mencionó que las multas más frecuentes tienen que ver con el mal estacionamiento: “Mal estacionamiento en todas sus aristas, estacionamiento en doble fila, en lugares no autorizados, en lugares de carga y descarga, lugares reservados para personas con discapacidad”. Además, el uso del celular al volante es una infracción cada vez más común, ya que “hoy el celular, es un hábito que usa mucha gente, lamentablemente, al momento de conducir, y eso también es sancionado por la distracción que puede generar”.

CUÁLES SON LOS VALORES DE LAS MULTAS

Las infracciones más graves pueden implicar multas bastante elevadas. Por ejemplo, “el semáforo en rojo está alrededor de $300.000 pesos y no admite un pago voluntario”, detalló Caridi. Las sanciones por infracciones más peligrosas, como el exceso de velocidad o maniobras peligrosas, pueden incrementar el monto de la multa. En el caso de alcoholemia, la sanción base es de “alrededor de un $1.400.000 pesos”, con un incremento gradual según el nivel de alcohol en sangre.

PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN VIAL

Por último, subrayó la importancia de las sanciones elevadas para disuadir a los conductores de manejar bajo los efectos del alcohol. “La verdad que las multas por alcoholemia son altas, de esa manera se evita, se previene, que la gente que tome bebidas alcohólicas maneje”, explicó. Además de la multa económica, se impone una inhabilitación de 30 días para conducir y una charla obligatoria de concientización para recuperar la licencia. “Es muy importante que el mensaje sea que quien conduzca no puede ingerir bebidas alcohólicas, por más que luego después tenga la capacidad económica de pagar”, concluyó Caridi.