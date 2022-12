"Cuando jugó y se abrazó con Messi": la abuela de Julián Álvarez se emocionó hasta las lágrimas al hablar de su nieto

Julián Álvarez se convirtió en una de las revelaciones de la Copa del Mundo en Qatar, con 4 goles en 6 partidos. El delantero del Manchester City se ubicó en el segundo puesto de los jugadores con más goles en el torneo.

El brillante desempeño de Álvarez en el Mundial Qatar 2022 hizo que todos los flashes se posaran sobre su vida, su infancia en el pueblo cordobés Calchín y su pasión por el fútbol y la Selección Argentina.

“Ha sido un chico muy tranquilo y muy bueno. La mamá es maestra jardinera. Julián es el menor de los hermanos. Tenía 3 años y ya lo llevaban a la cancha. Siempre se destacó de chiquito. Venían acá al patio y siempre con la pelota”, lo definió en una entrevista televisiva.

Al mismo tiempo, la entrevistada se refirió al trayecto que realizó el artillero del seleccionado nacional antes de alcanzar la cúspide de su carrera deportiva desembarcando en el City de Josep Guardiola.

“Fue a probarse en Argentinos Juniors, en Boca y en River. Ya lo querían fichar pero el padre dijo que no. Cuando era chico lloraba y no quería ir más a una pensión. Entonces mi hijo dijo que no lo iba a obligar, que decidiera él cuando quisiera. Y cuando tuvo 15 años, dijo que quería irse a River”, recordó la señora.

En tal sentido, la mujer relató que el fanatismo por Julián Álvarez trasciende las banderas en su pueblo: “Hay muchas familias que son de Boca pero dicen que a Julián lo miran porque es de acá (Cachín)”.

Por otra parte, Tita no pudo evitar emocionarse al rememorar uno de los sueños más anhelados por su nieto: llegar a jugar en la Selección Argentina y compartir plantel ni más ni menos que con Lionel Messi.

“Se cumplió ese sueño. Cuando jugó y se abrazó con Messi, me lloré todo. Ahí fue la emoción más grande. Siempre me emocioné. En el pueblo todos me quieren, me llevo bien con todos. Soy como es Julián. Pido tener salud para poder disfrutar todo esto. Eso es lo que más deseo”, concluyó la abuela del futbolista, visiblemente emocionada.