El pasado 20 de agosto, la suerte cayó del lado de un apostador de la Patagonia que, con una jugada perfecta en el Quini 6, se convirtió en millonario. Se trata de una persona de la ciudad de Trelew, Chubut, que logró acertar los seis números de la modalidad Tradicional, llevándose un premio superior a los $1.500 millones.

La jugada ganadora estuvo compuesta por los números 05 – 14 – 16 – 18 – 32 – 42. La apuesta fue realizada en una agencia local y fue la única que acertó la combinación perfecta en esta edición del Quini 6.

El miércoles 20 de agosto, un apostador de la ciudad de Trelew, en la provincia de Chubut, se convirtió en millonario tras acertar los seis números del sorteo del Quini 6 en la modalidad Tradicional. El premio total ascendió a la impresionante suma de $1.514.811.387,60, correspondiente al pozo acumulado de esa categoría. Desde Lotería del Chubut confirmaron oficialmente el resultado y felicitaron al nuevo millonario.

Quini 6: un apostador de Trelew ganó $1.514 millones

¿CUÁNTO DINERO RECIBIRÁ EFECTIVAMENTE EL GANADOR?

Según la Ley 20.630, los premios de juegos de azar están sujetos a un impuesto del 31% sobre el 90% del monto total, ya que el otro 10% se considera reintegro no imponible. En este caso, la base imponible es de aproximadamente $1.404 millones, sobre la cual se aplica la retención fiscal. Así, ARCA descontará cerca de $435,2 millones, por lo que el ganador cobrará un monto neto aproximado de $1.124,7 millones.

Esta deducción se realiza automáticamente por el organizador del juego, conforme a la normativa vigente, por lo que el premio se entrega directamente al ganador sin trámites adicionales.

CUÁNDO SERÁ EL PRÓXIMO SORTEO DEL QUINI 6 Y CUÁL ES EL POZO ESTIMADO

Para quienes quieran tentar a la suerte, la buena noticia es que el próximo sorteo del Quini 6 se realizará el domingo 24 de agosto a las 21:15 horas. Los pozos estimados para cada modalidad son:

Tradicional Primer Sorteo: $570.000.000

La Segunda: $2.180.000.000

Revancha: $995.000.000

Siempre Sale: $250.000.000

Extra: $105.000.000

Esto suma un pozo total estimado de $4.100 millones, una cifra récord que vuelve a posicionar al Quini 6 como uno de los juegos más convocantes del país.

¿DÓNDE Y CÓMO SEGUIR EL SORTEO?

El sorteo se podrá seguir en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 Paraná, y también en el canal oficial de YouTube de la Lotería.

¿QUÉ ES EL QUINI 6?

El Quini 6 es uno de los juegos de azar más populares de la Argentina, administrado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe desde su creación en 1988. Con sorteos que se realizan cada miércoles y domingo, millones de apostadores participan semana a semana con la ilusión de cambiar su suerte.

El mecanismo es simple: cada jugador debe seleccionar seis números entre el 00 y el 45, y los premios varían según la modalidad elegida.

Con información de Quini 6 y MDZ Online; redactada y editada por un periodista de ADNSUR.