¿Cuál es la situación de los pumas en Chubut?

¿Alguna vez viste un puma en Chubut? Fernando Bersano, director de Fauna y Flora Silvestre de la provincia expresó que a estoso animales es muy lindo verlos desde un auto, pero no frente a frente. Hoy el puma en la Patagonia genera muchos atractivos turísticos, pero para la fauna es un animal preponderante en el desarrollo de las especies de la zona.

“El puma ha colonizado territorios, se ha extendido bastante. La pandemia vino muy bien para esa expansión", describió el especialista.

"En la provincia el puma es una especie que no está en una categoría vulnerable; se ha recuperado muy bien. Sin embargo, no está autorizada la caza; solamente se los puede cazar cuando se autoriza desde el área de fauna de la provincia del Chubut. Es una caza con denuncia. Sucede cuando un productor denuncia que hay mortandad de ovinos por un puma", expresó.

Desde Fauna indican que la caza es un tema complejo por un montón de situaciones, no solo por el hecho en sí, sino porque es el tope de la cadena en las provincias del sur; por lo tanto, es la regulación de otras especies, como el guanaco y la liebre que son los que más se encuentran en la dieta del puma.

Para los productores el puma es un problema en la época del posparto, cuando la hembra está con los cachorros, porque se dan incidentes, porque el daño que puede ocasionar una puma en una noche es importante.

"Pasa en todas las provincias el ingreso de los pumas, caminan mucho, son territoriales. Creo que uno de los errores más grandes en el manejo es la captura, sin la identificación de un ejemplar dominante. En la medida en que se matan los machos dominantes en un área, los juveniles que quieren tener la dominación del área, entonces el problema es más grande porque son 4 o 5 los que aparecen", describió.

“El problema del puma no es solamente la especie, sino otras que se suman”, explica detenidamente Bersano. En la zona del valle de la provincia tuvieron un problema con un puma que ingresÓ en los barrios de Trelew. Se hicieron la recorridas y se lo buscó, pero es un animal muy difícil de encontrar.

"Es normal que ingresen en cuidades, pero con respecto a lo que se mostró en Neuquén, estoy en desacuerdo, porque acepto que se mate al ejemplar, pero no ese festejo; eso no lo comparto”, aclaró.

Épocas de pariciones

Hay épocas muy particulares donde el daño es muy grande y esto tiene relación con los momentos en que los pumas tienen cría. Desde el área de Fauna se estÁ trabajando en llegar a los productores con un manual de buenas prácticas de manejo. Bersano insiste en que no hay una sola solución, sino que existen distintas formas y acciones.

Se estÁ creando un libro con las buenas prácticas de convivencia. “Tenemos que aprender a convivir con la fauna, con todas las medidas que impican inversión no solo en dinero sino en tiempo y de un recorrer diario en la zona. Lo cierto es que aunque se aumente la presión de caza, no hay una solución en el corto plazo. Hoy si tenes una predación, es posible que no agarres el mismo puma. Parte del manejo es que se mantengan los machos que son muy territoriales”, reveló.

Aunque no hay un relevamiento realizado por la provincia, se sabe que hoy no es una especie amenazada. Sin embargo no se los puede cazas indiscriminadamente. “Para el proceso de atraparlos se están tendiendo a recomendar jaulas y que sea más humanitario, está prohibido el tema del uso del veneno. Aun haciendo las denuncias, el efecto de prevención es lo más importante”.

El especilista brindó recomendaciones a los productores y aclaró que se deben tener en cuenta varias medidas para cuidar al ganado, no solo una como las trampas que no tienen efecto. "Hay lugares donde nunca tuvimos un ataque de puma. Siempre tenemos un costo de producción; al convivir con la naturaleza debemos tener en cuenta la perdida por predación", dijo.

Recomendaciones para productores

- Tener un perro cada 100 ovejas

- Luces

- Gasoil en los corrales

- Ajustar las pariciones y el tiempo de destete

- Llegar con carneros que se levanten rápido del piso

- Hay medidas que ayudan a prevenir los ataques